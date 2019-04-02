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"Maaş almayacağım" dedi 15 yıllık muhtarı devirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 14:01 | Son Güncelleme

Bilecik merkez Çukurören köyünün muhtar adayı Muhittin Dündar, seçimlerden önce verdiği ’maaş almayacağım’ sözü sayesinde muhtar seçildi.31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçimi öncesi birçok muhtar adayının alacağı maaş için aday olduğu tartışmaları yaşanırken, Bilecik’te bir muhtar adayı seçildiği takdirde maaşı almayacağını açıklamıştı.

Bilecik merkez Çukurören köyünün muhtar adayı Muhittin Dündar, seçimlerden önce verdiği ’maaş almayacağım’ sözü sayesinde muhtar seçildi.
31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçimi öncesi birçok muhtar adayının alacağı maaş için aday olduğu tartışmaları yaşanırken, Bilecik’te bir muhtar adayı seçildiği takdirde maaşı almayacağını açıklamıştı. Mevcut muhtar Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen ile yarışa giren Muhittin Dündar, sandığa giden 190 seçmenin 106’sının oyunu alarak muhtar seçildi.
İşte o vaatleri
Bilecik’e merkeze 9 kilometre uzaklıkla olan Çukurören köyünde muhtar olan Muhittin Dündar, seçim öncesi, "Muhtarlık maaşımı köyümüzün giderlerine kullanacağım, sulardan para almayacağım. Suyun başını çevre temizliğini ve uygun depo yapılıp dinlenmiş temiz suyu ana depoya verilecek su sıkıntısı olmaması için bir boru daha yaptıracağım. Köyün umumi yerleri, sebze halı, köy kahvesi, düğün salonu ve caminin etrafı devamlı temizlenecek. Mahalle arası yangın vanaları devamlı çalışır halde olacak ve yangın hortumu alacağım" vaatlerini vermişti.

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