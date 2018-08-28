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Maas: Ankara'da Alman iş dünyasının kaygılarını da konuşacağız

28.08.2018 16:57 | Son Güncelleme

Alman Dışişleri Bakanı, haftaya Türk hükümet yetkilileriyle yapacağı görüşmelerde Alman iş dünyasının kaygılarını gündeme getireceğini söyledi.

Maas: Ankara'da Alman iş dünyasının kaygılarını da konuşacağız

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 5-6 Eylül tarihlerinde Ankara ve İstanbul’u kapsayan ziyaretinin gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Maas ziyaret sırasında bir araya geleceği Türk hükümet yetkilileriyle Alman iş dünyasının Türkiye ekonomisindeki gidişattan duyduğu endişeyi konuşacağını belirtti.

Berlin’de 16’ncısı düzenlenen Büyükelçiler Konferansı’nın ikinci gününde Almanya’nın ekonomi politikaları masaya yatırıldı. Almanya’yı yurt dışında temsil eden yaklaşın 230 büyükelçi ile önde gelen Alman şirketlerinin bine yakın yöneticisinin katıldığı toplantıda konuşan Heiko Maas, “Bir çoğunuz bana Türkiye ekonomisindeki gidişattan duyduğunuz endişeyi dile getirdiniz. Haftaya Türk hükümeti ile Ankara ve İstanbul’da yapacağım görüşmelerde bunları kendileriyle konuşacağım. Tabii ki Türkiye’de istikrarlı ekonomik gelişme olmasında Avrupa’nın büyük çıkarı vardır” diye konuştu.

ABD yaptırımlarına eleştiri

Alman Bakan Maas, konuşmasında ABD’nin İran, Rusya ve Türkiye gibi ülkelere yönelik yaptırım politikalarını sert bir dille eleştirerek bu yaptırımların AB’nin dış ticaretini tehdit ettiğini söyledi.

Trump yönetimi’nin Rusya yaptırımlarına değinen Alman Dışişleri Bakanı Maas, “Yaptırımlarla Avrupa’nın enerji politikalarına nüfuz etme çabası kabul edilemez… ABD’nin Avrupa’ya daha fazla sıvı gaz satmak istemesini, enerji tedarikinde çeşitliliğin artırılması bakımından memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak satın alım yaptırımlar yoluyla dayatılmamalı, fiyatlar zemininde kararlaştırılmalı” diye konuştu.

Çin’in devlet kapitalizminin artan oranda adil rekabeti gölgelediğini söyleyen Maas, Trump liderliğindeki ABD’nin gümrük, himayecilik ve yaptırımlar öngören “Önce Amerika” siyasetini eleştirdi, Çin ile ABD arasında tırmanacak ticaret savaşının Almanya ve Avrupa’ya olası etkileri konusunda uyardı.

Değer Akal / Berlin

© Deutsche Welle Türkçe

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