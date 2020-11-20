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Maas: Aşırı sağ en büyük tehlike

20.11.2020 23:23 | Son Güncelleme:
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Maas: Aşırı sağ en büyük tehlike

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Avrupa'nın güvenliği açısından en büyük tehlikenin, uluslararası bağlantıları güçlenen aşırı sağcılık olduğunu ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, şiddet yanlısı aşırı sağcı kişi ve grupların, uluslararası boyutta bağlantılarının güçlendiğini belirterek aşırı sağcı yapılanmalara karşı uyarılarda bulundu. Bakanlığının aşırı sağcı örgütlenmelerle ilgili yaptırdığı araştırmaya atfen Twitter hesabından açıklama yapan Maas, "Aşırı sağcılık, Avrupa çapında güvenliğimizi tehdit eden en büyük tehlikedir" ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yaptırılan söz konusu araştırmada aşırı sağın, özellikle 2014 yılından bu yana, "lidersiz, ülkeler üstü, apokaliptik zihniyete sahip" bir harekete dönüştüğü belirtiliyor. Bu durumun endişe verici olduğunu ifade eden Bakan Maas, Welt gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu camia hareket alanını ve bağlantılarını, giderek artan oranda uluslararası boyuta taşıyor" dedi. "Sağcı teröristlerin hangi kanallar üzerinden ve ne şekilde bir araya geldiklerinin, bugüne dek pek araştırılmadığını" ifade eden Maas, yapılan çalışma ile "değerli bilgilere" ulaşıldığını vurguladı.

Counter Extremism Project (CEP) isimli sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan araştırma, Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve iki İskandinav ülkesindeki şiddet yanlısı aşırı sağcıların birbirleri ile olan bağlarını mercek altına aldı. Buna göre söz konusu kişi ve gruplar, öncelikli olarak özel internet siteleri, dövüş sporları, yürüyüşler, gösteriler ve konserler aracılığıyla birbirleri ile iletişime geçiyor.

Araştırmanın vardığı sonuca göre, aşırı sağcı oluşumlar, "beyaz ırkın yok oluşu" ya da "X günü" gibi apokaliptik tehlike senaryoları ile sınırlar ötesi bir birliktelik sağlıyor. Bu birlikteliğin amacı olarak da "Beyazlarla onun düşmanları arasındaki iç savaş" gösteriliyor.

Aşırı sağcıların, koronavirüs salgınının yaşandığı dönemi de, "hükümet karşıtı kişileri, komplo teorisi mitleri etrafında bir araya getirmek için kullanmaya çalıştığı" belirtilen raporda, bu bağlamda güncel önlemlere karşı çıkıldığı ve aşı karşıtlarını yanlarına çekmeye çalıştıkları kaydediliyor.

AFP / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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