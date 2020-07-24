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  4. Maas: Ayasofya kararı Türkiye-AB diyaloğuna katkı sunmuyor

Maas: Ayasofya kararı Türkiye-AB diyaloğuna katkı sunmuyor

24.07.2020 20:15 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Ayasofya’nın yenide camiye dönüştürülmesi kararının karşılıklı anlayışa ve Türkiye ile AB arasındaki diyaloğa katkı sunmadığını ifade etti.

Benzer bir tepki AB’den de geldi.Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesi ve 86 yılın ardından Ayasofya'da bugün ilk defa namaz kılınmasına Almanya ve Avrupa Birliği'nden (AB) tepki geldi.

Almanya'daki General-Anzeiger ile Rheinische Post gazetelerine konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ayasofya’nın müze statüsünden camiye çevrilerek ibadete açılmasını eleştirdi. Maas, bu kararın "karşılıklı anlayışa katkı sunmadığını” belirtti.

Maas, "Bu bizim anlayabildiğimiz bir karar değil, çünkü Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan bu eşsiz bina Türkiye'nin çok ötesinde bir öneme sahip" dedi.

Maas, "Bu bizim anlayabildiğimiz bir karar değil, çünkü Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan bu eşsiz bina Türkiye'nin çok ötesinde bir öneme sahip" dedi.

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararının AB ile Türkiye arasındaki diyaloğa yardımcı olmadığını belirten Alman Dışişleri Bakanı, iki taraf arasında düzgün bir diyalog kurulması gerektiğine dikkat çekti.

Maas, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Ayasofya’nın Dünya Kültür Mirası listesindeki durumunu gözden geçireceğine işaret ederek "Umarım ki önümüzdeki dönemde Ayasofya’nın statüsünü tehlikeye atacak gelişmeler yaşanmaz" dedi.

AB'den jeopolitik konum uyarısı

Türkiye'nin Ayasofya kararına bir tepki de AB'den geldi. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, bu kararıyla Ankara'nın Brüksel ile bağını zayıflattığını belirtti.

Schinas, "Türkiye’nin belirli bir noktada jeopolitik olarak nerede duracağına ve ileride kiminle birlik olmak isteyeceğine karar vermesi gerekiyor" dedi. "Türkiye, AB ile birlikte çalışmak ve AB değerlerini kendisine temel olarak almak isteyecek mi?" diye soran Schinas sözlerine "Eğer AB değerlerini temel almak istiyorsa o zaman bugün Ayasofya konusunda olanlar çok kötü bir başlangıç" diyerek devam etti.

Schinas, "Bir Yunan olarak oldukça üzüldüm. Karar konusunda oldukça kızgınım" dedi.

Temmuz başında Danıştay tarafından alınan bir kararla Ayasofya’ya müze statüsü veren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya’nın ibadete açılması için Diyanet'e devredilmesini öngören karara imza atmasının ardından yaklaşık 1500 yıllık tarihi geçmişi olan Ayasofya yeniden camiye dönüştürüldü. Ayasofya, 1985 yılından bu yana UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor.

dpa,KNA,AFP/DÇÜ,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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