Maas: Ayasofya kararı Türkiye-AB diyaloğuna katkı sunmuyor

Benzer bir tepki AB’den de geldi.Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesi ve 86 yılın ardından Ayasofya'da bugün ilk defa namaz kılınmasına Almanya ve Avrupa Birliği'nden (AB) tepki geldi.

Almanya'daki General-Anzeiger ile Rheinische Post gazetelerine konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ayasofya’nın müze statüsünden camiye çevrilerek ibadete açılmasını eleştirdi. Maas, bu kararın "karşılıklı anlayışa katkı sunmadığını” belirtti.

Maas, "Bu bizim anlayabildiğimiz bir karar değil, çünkü Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan bu eşsiz bina Türkiye'nin çok ötesinde bir öneme sahip" dedi.

Maas, "Bu bizim anlayabildiğimiz bir karar değil, çünkü Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan bu eşsiz bina Türkiye'nin çok ötesinde bir öneme sahip" dedi.

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararının AB ile Türkiye arasındaki diyaloğa yardımcı olmadığını belirten Alman Dışişleri Bakanı, iki taraf arasında düzgün bir diyalog kurulması gerektiğine dikkat çekti.

Maas, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Ayasofya’nın Dünya Kültür Mirası listesindeki durumunu gözden geçireceğine işaret ederek "Umarım ki önümüzdeki dönemde Ayasofya’nın statüsünü tehlikeye atacak gelişmeler yaşanmaz" dedi.