Maas: Biden kazansa da her şey yeniden iyi hale gelmez

Maas seçimi Joe Biden’ın kazanması halinde de "her şeyin yeniden iyi hale geleceğini" sanmamak gerektiğini söyledi.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ikili ilişkilere atıfta bulunarak ABD'de Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın seçimleri kazanması halinde de "her şeyin yeniden iyi hale geleceğini" sanmamak gerektiğini söyledi.

Almanya Yazı İşleri Ağı'na (RND) bir demeç veren Maas "Amerikan dış ve güvenlik politikası yıllardır, Soğuk Savaş sırasında dünyada üstlenilen rolü yeniden düzenleme çabasında. Kendimizi bu temel eğilimin yapısal olarak değişmeyeceğine hazırlamalıyız" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte transatlantik ilişkilerin de çetrefil hale geldiğini sözlerine ekleyen Maas "Sürekli önceden istişare etmeden makul bulamayacağımız kararlar alınıyor. İran ile varılan nükleer anlaşmanın feshedilmesini alın. İlişkilerimizin, bu seçimi kimin kazandığından bağımsız olarak bütünüyle değişmesini arzu ediyorum" diye konuştu.

ABD'de görev başına gelecek başka bir hükümetle daha iyi ilişki kurulmasının mümkün olabileceğini söyleyen Maas "Ama çıkartılması gereken asıl ders, biz Avrupalıların daha fazla sorumluluk üstlenmek zorunda olduğumuz" diye konuştu.