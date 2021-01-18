Maas bugün Ankara'da Çavuşoğlu ile görüşecek

Görüşmelerde Doğu Akdeniz gerginliği ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınacak.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bugün Ankara'da temaslarda bulunacak. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Ankara temaslarında öncelikli konunun Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere yeniden başlamaları nedeniyle Doğu Akdeniz meselesi olacağı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı görüşmelerde ayrıca Türkiye'nin AB ile gelecekteki ilişkileri, Joe Biden'in Çarşamba günü ABD Başkanı olarak göreve başlayacak olması nedeniyle transatlantik ilişkiler ve ikili konuların ele alınacağını açıkladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da görüşmenin içeriği ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "AFC Dışişleri Bakanı Heiko Maas 18 Ocak 2021 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile 2016'da son bulan istikşafi görüşmelerin 61'inci turunun 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacağını bildirmişti. Doğu Akdeniz gerginliği son dönemde Türkiye ile AB arasındaki anlaşmazlıkların başında geliyor. Maas’ın Türkiye saatiyle 12.15’de Ankara’da olması bekleniyor.