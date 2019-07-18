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Maas Çavuşoğlu’na Doğu Akdeniz endişesini iletti

18.07.2019 16:24 | Son Güncelleme

Alman Dışişleri Bakanı Maas, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki "yasadışı" sondaj faaliyetlerinden "endişe duyduklarını" iletti, çözüm hedefli diyaloga destek vermeyi önerdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bugün Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Alman Dışişleri, iki bakanın Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında görüştüklerini duyurdu. Açıklamada, Türkiye'nin "yapılacağını açıkladığı yasadışı sondaj faaliyetlerinden ötürü çok endişeli olunduğu" belirtilirken, Almanya'nın "uluslararası hukukla uyumlu bir çözümü hedefleyen diyaloga destek vermeye hazır olduğu" vurgulandı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi hafta başında sondaj çalışmalarını durdurmaması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı almıştı. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ‘kıytırıktan kararlar' olarak nitelendirdiği AB yaptırım kararına Ankara, Doğu Akdeniz'e dördüncü bir gemi gönderileceğini duyurarak karşılık vermişti.

Berlin'in çağrıları sürüyor

Alman hükümeti hem AB yaptırım kararı öncesinde hem de sonrasında yaptığı açıklamalarla Türk hükümetine Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma çağrısı yaptı.

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Türkiye'nin sondaj çalışmalarını "provokasyon” olarak nitelendirmiş bunun AB tarafından kabul edilemeyeceğini duyurmuştu.

Dün hükümetin olağan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christofer Burger de Türk hükümetine gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma çağrısını yineledi. Burger şunları kaydetti:

"Türkiye'ye gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma ve bu tür yasadışı sondaj faaliyetlerini durdurma çağrısı yapıyoruz. Aynı zamanda bu sorunların uluslararası hukukun gözetilerek, diyalog yoluyla çözümlenmesi çağrısını yapıyoruz… Bizim tutumumuz budur ve bu tutumu Türkiye'ye net bir şekilde aktarmaya devam edeceğiz."

DW / DA, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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