Maas Çavuşoğlu’na Doğu Akdeniz endişesini iletti

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bugün Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Alman Dışişleri, iki bakanın Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında görüştüklerini duyurdu. Açıklamada, Türkiye'nin "yapılacağını açıkladığı yasadışı sondaj faaliyetlerinden ötürü çok endişeli olunduğu" belirtilirken, Almanya'nın "uluslararası hukukla uyumlu bir çözümü hedefleyen diyaloga destek vermeye hazır olduğu" vurgulandı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi hafta başında sondaj çalışmalarını durdurmaması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı almıştı. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ‘kıytırıktan kararlar' olarak nitelendirdiği AB yaptırım kararına Ankara, Doğu Akdeniz'e dördüncü bir gemi gönderileceğini duyurarak karşılık vermişti.

Berlin'in çağrıları sürüyor

Alman hükümeti hem AB yaptırım kararı öncesinde hem de sonrasında yaptığı açıklamalarla Türk hükümetine Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma çağrısı yaptı.

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Türkiye'nin sondaj çalışmalarını "provokasyon” olarak nitelendirmiş bunun AB tarafından kabul edilemeyeceğini duyurmuştu.