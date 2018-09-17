Almanya'dan kritik Erdoğan açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayı sonundaki Almanya ziyareti öncesinde Alman haber ajansı dpa’ya verdiği röportajda, Erdoğan ile görüşülecek birçok konunun olduğunu ifade etti. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Pazar günü yayınlanan söyleşide Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin eleştirilmesine ve protesto gösterilerinin düzenlenecek olmasıyla ilgili açıklama yaptı. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin kamusal alanda eleştirel bir şekilde takip edilecek ve bunun protestolara yol açacak olması, ülkemizin demokratik gerçekliğinin bir parçasıdır” diyen Maas, sözlerine "Ancak bunun sonucu, Sayın Erdoğan’ın artık Almanya'ya gelememesi olmamalıdır. Bilakis, kendisiyle görüşeceğimiz birçok konu bulunuyor” diyerek devam etti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in daveti üzerine 28-29 Eylül tarihlerinde Berlin'e devlet ziyareti gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada askeri törenle karşılanacak, Steinmeier’ın ev sahipliğindeki resepsiyona katılacak ve Steinmeier’in yanı sıra Başbakan Angela Merkel ile görüşecek.

Cuma günü Köln Polisi tarafından yapılan açıklamada Erdoğan’ın 29 Eylül Cumartesi günü şehre geleceği açıklandı, ancak Erdoğan’ın Köln’deki programı henüz bilinmiyor. Erdoğan’ın önceki ziyaretlerinde olduğu gibi Köln'de Türkiye kökenlilere hitap edebileceği belirtilirken, Türkiye'de Nisan 2017'de gerçekleşen anayasa değişikliği referandumu öncesi Almanya’da konuşma yapmak isteyen Türk bakanların konuşmalarının iptal edilmesi, iki ülke arasında kriz yaratmıştı. Dışişleri Bakanı Maas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin hazırlıkları konusunda Türkiye ile “yakın işbirliği” içerisinde olduklarını söyledi. Maas, "Türk tarafı, ilişkilerin normalleşmesi sürecinin tersine olabilecek hiçbir işaretin olmasını istemediğimizi biliyorlar” dedi. Erdoğan’ın ziyaretine hazırlık amacıyla Eylül başında Berlin'e gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erdoğan’ın Almanya ziyareti sırasında Türk kökenliler ile buluşmak istediğini ve bunun için Alman muhataplarıyla mutabakat oluşturmak için çaba harcadıklarını belirtmişti.