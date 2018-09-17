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Almanya'dan kritik Erdoğan açıklaması

17.09.2018 11:33 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya yapacağı ziyareti değerlendirdi. Maas, "Kendisiyle görüşeceğimiz birçok konu bulunuyor" dedi.

Almanya'dan kritik Erdoğan açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayı sonundaki Almanya ziyareti öncesinde Alman haber ajansı dpa’ya verdiği röportajda, Erdoğan ile görüşülecek birçok konunun olduğunu ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Pazar günü yayınlanan söyleşide Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin eleştirilmesine ve protesto gösterilerinin düzenlenecek olmasıyla ilgili açıklama yaptı. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin kamusal alanda eleştirel bir şekilde takip edilecek ve bunun protestolara yol açacak olması, ülkemizin demokratik gerçekliğinin bir parçasıdır” diyen Maas, sözlerine "Ancak bunun sonucu, Sayın Erdoğan’ın artık Almanya'ya gelememesi olmamalıdır. Bilakis, kendisiyle görüşeceğimiz birçok konu bulunuyor” diyerek devam etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in daveti üzerine 28-29 Eylül tarihlerinde Berlin'e devlet ziyareti gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada askeri törenle karşılanacak, Steinmeier’ın ev sahipliğindeki resepsiyona katılacak ve Steinmeier’in yanı sıra Başbakan Angela Merkel ile görüşecek.

Cuma günü Köln Polisi tarafından yapılan açıklamada Erdoğan’ın 29 Eylül Cumartesi günü şehre geleceği açıklandı, ancak Erdoğan’ın Köln’deki programı henüz bilinmiyor. Erdoğan’ın önceki ziyaretlerinde olduğu gibi Köln'de Türkiye kökenlilere hitap edebileceği belirtilirken, Türkiye'de Nisan 2017'de gerçekleşen anayasa değişikliği referandumu öncesi Almanya’da konuşma yapmak isteyen Türk bakanların konuşmalarının iptal edilmesi, iki ülke arasında kriz yaratmıştı.

Dışişleri Bakanı Maas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin hazırlıkları konusunda Türkiye ile “yakın işbirliği” içerisinde olduklarını söyledi. Maas, "Türk tarafı, ilişkilerin normalleşmesi sürecinin tersine olabilecek hiçbir işaretin olmasını istemediğimizi biliyorlar” dedi. Erdoğan’ın ziyaretine hazırlık amacıyla Eylül başında Berlin'e gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erdoğan’ın Almanya ziyareti sırasında Türk kökenliler ile buluşmak istediğini ve bunun için Alman muhataplarıyla mutabakat oluşturmak için çaba harcadıklarını belirtmişti.

Almanya'da yaşayan Türkiye kökenliler

Maas dpa’ya verdiği röportajda, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini Almanya’da yaşayan 3 milyondan fazla Türkiye kökenli insan nedeniyle istediklerini de belirtti. "Türkiye’nin iç politikasındaki çatışmalar Almanya’ya çok çabuk erişebiliyor. Bundan hiçbirimizin bir çıkarı yok ve o sebepten yapıcı bir ilişkiye ihtiyacımız var” diyen Maas, “Siyasi farklılıkların birçok insani ve toplumsal bağları tehdit etmesini istemiyoruz” dedi.

Türkiye'de ev hapsinde bulunan papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle ABD'nin Türkiye’ye ek gümrük vergi yaptırımı uygulamasının ardından Dolar ve Euro karşısında sert bir şekilde değer kaybeden Türk Lirası, Türk ekonomisinin gidişatını da etkiledi.

ABD ile yaşanan kriz nedeniyle Ankara, Avrupa Birliği ve Almanya ile yakınlaşma sinyalleri veriyor. Bu kapsamda Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için bir dizi karşılıklı ziyaretler planlandı. Almanya Dışişleri Bakanı Maas 5-6 Eylül tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etti. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Maas, Türkiye ile yakın işbirliği mesajları verdi. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 21 Eylül'de Berlin’de temaslarda bulunacak, ardından 28-29 Eylül’de Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gelecek. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in de yanında kalabalık bir heyetle 25-26 Ekim tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanıyor.

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Almanya Heiko Maas erdoğan Steinmeiere ABD Türkiye ziyaret

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