Maas: Erdoğan'ın Macron'a saldırıları yeni bir 'dip nokta'

Maas, bunun yeni bir "dip noktaya" işaret ettiğini söyledi.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, başkent Berlin'de Erdoğan-Macron gerginliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Maas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macron'a yönelik "saldırılarını" "yeni bir dip nokta" olarak nitelendirdi.

Almanya'nın radikal İslamcılarla mücadelede Fransa ile dayanışma içinde olduğunu ifade eden Maas, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmasını da "büyük bir anlayışla karşıladığını" söyledi. Maas, İslamcı terörle mücadelenin ırkçılık ve İslamofobi ile aynı kefeye konulmaması gerektiğini belirterek, bunu yapan herkesin "sorumsuz" olduğunu ve "toplumu bölmek isteyenlerin amacına hizmet ettiğini" ifade etti. Maas, "Biz bunu kabul etmeyeceğiz" dedi.

Erdoğan: Hakikaten kontrolden geçmesi lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü partisinin Malatya 7.Olağan İl Kongresi’ndeki konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron hakkındaki tepki çeken sözlerini yinelemişti. Erdoğan, "Şu an Fransa’nın başındaki zat şaşırmış yatıp kalkıp Erdoğan’la uğraşıyor. Sen önce kendine bak. Bu bir vaka. Hakikatten kontrolden geçmesi lazım" dedi.