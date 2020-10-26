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Maas: Erdoğan'ın Macron'a saldırıları yeni bir 'dip nokta'

26.10.2020 14:33 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Cumhurbaşkanı Macron hakkındaki sözlerinden ötürü Erdoğan'ı kınadı.

Maas: Erdoğan'ın Macron'a saldırıları yeni bir 'dip nokta'

Maas, bunun yeni bir "dip noktaya" işaret ettiğini söyledi.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, başkent Berlin'de Erdoğan-Macron gerginliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Maas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macron'a yönelik "saldırılarını" "yeni bir dip nokta" olarak nitelendirdi.

Almanya'nın radikal İslamcılarla mücadelede Fransa ile dayanışma içinde olduğunu ifade eden Maas, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmasını da "büyük bir anlayışla karşıladığını" söyledi. Maas, İslamcı terörle mücadelenin ırkçılık ve İslamofobi ile aynı kefeye konulmaması gerektiğini belirterek, bunu yapan herkesin "sorumsuz" olduğunu ve "toplumu bölmek isteyenlerin amacına hizmet ettiğini" ifade etti. Maas, "Biz bunu kabul etmeyeceğiz" dedi.

Erdoğan: Hakikaten kontrolden geçmesi lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü partisinin Malatya 7.Olağan İl Kongresi’ndeki konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron hakkındaki tepki çeken sözlerini yinelemişti. Erdoğan, "Şu an Fransa’nın başındaki zat şaşırmış yatıp kalkıp Erdoğan’la uğraşıyor. Sen önce kendine bak. Bu bir vaka. Hakikatten kontrolden geçmesi lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü Avrupa'da artan İslam düşmanlığının endişe verici işaretleri ile karşı karşıya kalındığını dile getirmiş ve buna Fransa’da başı kesilerek öldürülen öğretmen Samuel Paty cinayetinin ardından Cumhurbaşkanı Macron'un radikal İslam'a karşı açtığı savaşı örnek göstermişti.

Erdoğan konuşmasında, "Bu Macron denilen zatın Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir. Öncelikle bir akli noktada kontrol" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamalar üzerine Fransa Ankara Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, derste düşünce özgürlüğü konusu işlenirken Muhammed Peygamber karikatürlerini kullanması sonrası radikal İslamcı olduğu tahmin edilen bir saldırgan tarafından başı kesilerek öldürülen öğretmen Samule Paty'yi anma töreninde "Karikatürlerden ve çizimden vazgeçmeyeceğiz" demişti. Ayrıca Fransa'da cinayet sonrası İslamcı çevrelere yönelik polis baskınları artırılmıştı.

dpa,DW/BÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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