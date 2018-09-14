Berlin'de demokrasi ve göç konusunda katıldığı bir etkinlikte konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas "Göç değil milliyetçilik tüm sorunların anasıdır" dedi. Bunun sadece Almanya'da değil tüm dünyada görünür hale geldiğini belirten Maas, "Bu gelişme liberal demokrasimize, saygı ve hoşgörüye bir saldırıdan başka bir şey değildir" diye konuştu.
Almanya'da daha önce İçişleri Bakanı Horst Seehofer göçün "tüm sorunların anası" olduğunu söylemişti. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili bakan, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği bir mülakatta sözlerini savunarak "Bu, Almanya'daki siyasi duruma atıfla söylenmiş son derece normal bir cümleydi. Ne siyasetçilere ne de göçmenlere yönelik bir kişiselleştirme içermiyordu" demişti.
Sosyal Demokrat Partili (SPD) Dışişleri Bakanı Heiko Maas göçün toplumu kutuplaştırmak için kullanıldığını söyledi. Tüm demokratların omuz omuza hareket etmesi gerektiğini belirten Maas "Demokrasi düşmanlarının saldırılarına karşı koymak herkesten bekleniyor" dedi. Maas bu bağlamda Chemnitz'de aşırı sağcı gösteriler sonrasında ırkçılığa ve aşırı sağcılığa karşı düzenlenen konseri de övdü.
Almanya'nın en çok ziyaret edilen haber portalı t-online tarafından yaptırılan bir kamuoyu araştırmasına göre vatandaşların yüzde 51'i Seehofer'in "Göç tüm sorunların anasıdır" sözüne kısmen ya da tamamen katılıyor. Yüzde 45'lik bir kesim ise bu söze bütünüyle ya da kısmen karşı çıkıyor.
dpa,DW/EC, BÖ
©Deutsche Welle Türkçe
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