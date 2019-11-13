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Maas: İade edilecek DEAŞ'lılar hakkında Türk makamlarıyla yoğun bir diyalog mevcut

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 18:55 | Son Güncelleme

Maas: İade edilecek DEAŞ'lılar hakkında Türk makamlarıyla yoğun bir diyalog mevcut

Maas: İade edilecek DEAŞ'lılar hakkında Türk makamlarıyla yoğun bir diyalog mevcut

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman vatandaşı DEAŞ'lılar ile aileleri hakkında Türk makamlarından bilgi aldıklarını belirterek, suç işleyenlerin mahkemeye çıkması gerektiğini söyledi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarda bulunan Maas, mevkidaşı Nikola Dimitrov ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Almanya'nın DEAŞ'lıları kabul edeceği yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, kaç DEAŞ'lının Almanya'ya iade edileceği yönündeki sorusuna Maas, Türk makamlarıyla iletişim halinde olduklarını ve bu hafta boyunca Türk yetkililerden bilgi aldıkları yanıtını verdi.

Maas, şöyle devam etti:

"Bizim için gerçekten Almanya vatandaşı olup olmadıklarını ve DEAŞ ile ilişkilerinin olup olmadığını görmek, eğer böyle bir ilişki varsa, bu nasıl bir ilişki ve belirli yasaların ihlal edilip edilmediğine bakmak çok önemli. Eğer suç işledilerse o zaman mahkeme önüne çıkıp sorumluluk üstlenmeliler. Tüm bu meselelerin açıklığa kavuşturulması için Türk makamlarıyla yoğun bir diyalog mevcut. Böylece DEAŞ kapsamında suç işleyen kişiler mi söz konusu öğrenebilelim ve uygun bir şekilde sorumluluk üstlensinler."

Maas: İade edilecek DEAŞ'lılar hakkında Türk makamlarıyla yoğun bir diyalog mevcut

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Almanya Almanya Dışişleri Bakanı DEAŞ Heiko Maas Kuzey Makedonya terörist Türkiye Üsküp

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