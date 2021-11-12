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Maas: İnsan kaçakçılığına yardımcı olan havayolu şirketleri yaptırıma maruz kalabilir

12.11.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, AB'nin Belarus'a gelecek hafta yeni yaptırımlar uygulayacağını söyledi.

Maas: İnsan kaçakçılığına yardımcı olan havayolu şirketleri yaptırıma maruz kalabilir

Maas Belarus'a sığınmacıları taşıyan havayolu şirketlerinin de yaptırımlara maruz kalabileceğini vurguladı.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus'a gelecek hafta yeni yaptırımlar uygulayacağını söyledi. AB, Belarus hükümetini yürürlükteki yaptırımlara misilleme olarak sığınmacıları bilinçli bir biçimde Polonya sınırına yönlendirmekle suçluyor.

Rheinische Post gazetesine bir açıklama yapan Maas "Avrupa Birliği bakanları Pazartesi günü yapacakları toplantıda insan kaçakçılığını doğrudan ya da dolaylı olarak destekleyen kişilere yönelik yaptırımları genişletecek" dedi. Yaptırım uygulanacak kişiler için kapsamlı bir listenin kısa süre içinde hazırlanacağını söyleyen Maas havayolu şirketlerinin de yaptırıma maruz kalabileceğinin sinyalini verdi.

Maas, Belarus'a seferi olan tüm havayolu şirketleriyle temas halinde olduklarını söyledi. Bu temasların sonuç verdiğini belirten Maas, Türk Hava Yolları'nın Belarus'a uçuşlarda Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarını uçağa almamasını örnek olarak verdi. Maas "Tüm havayolları şirketlerinin, suç teşkil eden insan kaçakçılığına yardım etmesi halinde bunun sonuçlarıyla karşılaşacaklarını bilmesi gerekir, buna hava sahasını kullanma hakkı ve iniş izinlerine yönelik yaptırımlar da dahil" dedi.

Belarus ile Rusya'dan ortak tatbikat

Öte yandan Belarus ile Rusya Polonya sınırında ortak askeri tatbikat yaptıklarını duyurdu. Belarus Savunma Bakanlığı ülkenin batısındaki Grodno Bölgesi'nde paraşütçü birliklerinden oluşan bir "ortak taktik tabur grubunun" tatbikat yaptığını açıkladı. Tatbikatın Belarus sınırındaki "askeri hareketliliğin artması" üzerine yapıldığı belirtildi. Tatbikata Rus İlyuşin İl-76 askeri uçakları ve Belarus askeri helikopterleri de katılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı da birliklerin "savaşa hazırlığını gözden geçirmek" amacıyla bir sürpriz operasyonun söz konusu olduğunu açıkladı.

Polonya'nın sığınmacıların düzensiz geçişini önlemek için Belarus ile olan sınır bölgesine konuşlandırdığı asker sayısı 15 bini geçiyor.

AFP, Reuters / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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