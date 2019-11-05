Maas: Kramp-Karrenbauer’in önerisi dış politikaya zarar verdi

Maas, bu önerinin Alman dış politikasına zarar verdiğini söyledi.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in (AKK) Suriye'nin kuzeyinde uluslararası denetimli güvenli bölge oluşturulması önerisinin Almanya'nın dış politikasına zarar verdiğini savundu. Yazı İşleri Ağı'nın (RND) Berlin'de Pazartesi akşamı düzenlediği bir toplantıda konuşan Maas, bu önerinin Hristiyan Birlik (CDU/CSU) içinde de görüşülmediği kanısında olduğunu belirtti. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan, "Bu elbette Almanya içinde de Almanya dışında da hiç iyi bir izlenim vermiyor. Böyle bir tutum dış politikaya tamamen zarar veriyor" şeklinde konuştu.

Bakan Maas, 26 Ekim Cumartesi günü Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Savunma Bakanı'nın önerisine ilişkin eleştirel sözlerini de savundu. Basın toplantısında, Almanya'da söylediklerinden farklı bir açıklamada bulunmadığını belirten Maas, isim vermediğini de söyledi.