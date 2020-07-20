Maas Libya yaptırımlarının ayrıntılarını açıkladı

Libya'ya silah gönderen ülkeler arasında Türkiye'nin adı geçiyor.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhursaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin Libya’daki savaşa müdahale eden ve bu ülkeye silah sevkiyatı yapan ülkelere karşı yaptırım kararı alınabileceğini duyurmasının ardından planlanan yaptırımlara ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Maas, silah ambargosunu delen "şirket, kişi ve kuruluşların" tümünün listelenmesi gerektiğini belirtti. Estonya ziyareti sırasında "Libya’ya malzeme ve paralı askelerin kiralık gemi veya uçakla ulaştırıldığını biliyoruz" diye konuşan Maas, ikinci adımda da bu malzeme ve paralı askerlerin geldiği ülkelere yaptırım uygulanabileceğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Türkiye, Mısır, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri bu ülkeler arasında yer alıyor.

Petrol zengini Libya'da Muammer Kaddafi’nin 2011 yılında devrilmesinden bu yana iç savaş yaşanıyor. Libya konusundaki girişimlerde henüz sonuç alınamadı. Ocak ayında Berlin’de düzenlenen Libya Konferansı’na katılan ülkeler silah ambargosuna uymayı taahhüt etmişti. Türkiye bu savaşta, BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH); Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise ülkenin doğusuna hakim olan General Halife Hafter güçlerini destekliyor.