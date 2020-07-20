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Maas Libya yaptırımlarının ayrıntılarını açıkladı

20.07.2020 17:06 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya’ya silah sevkiyatı yapan ülkelerle ilgili planlanan yaptırımların nasıl belirleneceğini açıkladı.

Maas Libya yaptırımlarının ayrıntılarını açıkladı

Libya'ya silah gönderen ülkeler arasında Türkiye'nin adı geçiyor.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhursaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin Libya’daki savaşa müdahale eden ve bu ülkeye silah sevkiyatı yapan ülkelere karşı yaptırım kararı alınabileceğini duyurmasının ardından planlanan yaptırımlara ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Maas, silah ambargosunu delen "şirket, kişi ve kuruluşların" tümünün listelenmesi gerektiğini belirtti. Estonya ziyareti sırasında "Libya’ya malzeme ve paralı askelerin kiralık gemi veya uçakla ulaştırıldığını biliyoruz" diye konuşan Maas, ikinci adımda da bu malzeme ve paralı askerlerin geldiği ülkelere yaptırım uygulanabileceğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Türkiye, Mısır, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri bu ülkeler arasında yer alıyor.

Petrol zengini Libya'da Muammer Kaddafi’nin 2011 yılında devrilmesinden bu yana iç savaş yaşanıyor. Libya konusundaki girişimlerde henüz sonuç alınamadı. Ocak ayında Berlin’de düzenlenen Libya Konferansı’na katılan ülkeler silah ambargosuna uymayı taahhüt etmişti. Türkiye bu savaşta, BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH); Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise ülkenin doğusuna hakim olan General Halife Hafter güçlerini destekliyor.

AB'den yaptırı uyarısı

Hafta sonunda Almanya, Fransa ve ve İtalya’nın liderleri, yayınladıkları ortak bir bildiri ile Libya’daki savaşa müdahale eden ve bu ülkeye silah sevkiyatı yapan ülkelere karşı yaptırım kararı alınabileceğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan silah ambargosu kararı hatırlatılarak, "Libya'da artan askeri gerilim ve çatışma riskinin artmasından ciddi endişe duyulduğu" da ifade edildi. Söz konusu bildiride herhangi bir ülkenin adı geçmiyor ancak uluslararası toplumda silah ambargosunun özellikle Türkiye ve Rusya tarafından sürekli ihlal ettiği üzerinde duruluyor.

dpa / SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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