Maas: Libya'da bölünme tehlikesi var

Almanya, BM Güvenlik Konseyi'ne Temmuz ayı boyunca başkanlık edecek. Maas, Alman hükümetinin Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'ndan altı ay sonra Konsey oturumuna Berlin Konferansı katılımcılarını da davet ettiğini söyledi.

Koronavirüs salgınının dahi Libya'daki gelişmelere engel olamadığını belirten Maas, "Tüm dünya sınırlarını kapatırken Libya kentlerine silah ve paralı asker dolu gemiler, uçaklar ve kamyonlar geldi" diye konuştu.

Maas, bölgedeki çatışmaların yayılma tehlikesi olduğunu belirterek "Uluslararası toplum eylemsiz bir biçimde olan biteni seyredemez" dedi.

Maas, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin konuyla ilgili toplantısında "Libya'daki durum daha iyi hale gelmedi, tersine: Son haftalar ve aylardaki tırmanış ülkenin nihai olarak bölünmesi tehlikesini ortaya çıkardı" diye konuştu.

Alman Dışişleri Bakanı, "Ülkenin nihai olarak bölünme tehlikesi var" derken BM Genel Sekreteri de "Libya'da yabancı müdahale benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı" şeklinde konuştu.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, uluslararası topluma Libya krizinde harekete geçme çağrısı yaptı.

Maas, Libya'da siyasi sürece geri dönülmesi için silah ambargosuna riayet edilmesinin, uluslararası toplumun BM tarafından öncülük edilecek bir sürece destek vermesinin ve kalıcı bir ateşkes anlaşmasının imzlanmasının gerekli olduğunu söyledi.

"Yabancı müdahale benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Libya'ya yabancı müdahalenin "benzeri görülmemiş seviyelere" ulaştığını söyledi. Guterres "Sofistike teçhizatların gönderilmesi ve savaşa katılan paralı askerlerin sayısı da dahil olmak üzere yabancı müdahalenin benzeri görülmemiş seviyelere ulaşmasıyla çatışma yeni bir aşamaya girdi" dedi.

BM'nin silah ambargosu kararının ihlal edilmeye devam etmesinden dolayı endişeli olduğunu belirten Guterres, Sirte çevresindeki çatışmaların devam ettiğine işaret ederek ülke ismi vermeden UMH'ye "dışardan büyük bir desteğin" geldiğini ifade etti. Guterres, Sirte çevresindeki durumun endişe verici olduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye'nin desteği ile Hafter'in ele geçirdiği bölgelerde kontrolü yeniden sağlamak için mücadele eden UMH birlikleri son olarak stratejik öneme sahip Sirte limanını almak için operasyonlarını sürdürüyor. Sirte'nin ele geçirilmesi, petrol yatakları ve tesislerinin kontrol edilmesini sağlayacak.