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Maas: Libya'ya silah gönderen ülkelerin isimleri açıklanmalı

30.06.2020 08:49 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya’da silah ambargosunu ihlal eden ülkelere daha fazla baskı yapılması çağrısında bulundu.

Maas: Libya'ya silah gönderen ülkelerin isimleri açıklanmalı

Maas, ambargoyu delen ülkelerin isimlerinin açıklanması gerektiğini söyledi.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'ya yönelik silah ambargosunu delen ve ülkede çatışan taraflara silah sevkiyatını sürdüren ülkelere baskının artırılmasını ve ambargoyu delen ülkelerin isimlerinin açıklanmasını istedi. Maas, "Kamuoyunda bu ülkelerin isimlerini vermekten sürekli kaçınamayız. Avrupa Birliği'nde (AB) bunu yapma isteği giderek artıyor" diye konuştu.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Maas, AB'nin şimdiye kadar Libya'ya silah gönderen ülkeleri eleştirdiğine, ancak isim vermediğine işaret ederek "Bunun yakında olacağına inanıyorum" diye sözlerini sürdürdü. Yeni bir Libya zirvesinin şimdilik gündemde olmadığını da belirten Maas, "Ancak konulan hedeflere ulaşılması ya da en azından nasıl uygulanabileceklerine dair bir planın uygulamaya konması durumunda olabilir. Ancak bu uzun zaman alacaktır" dedi.

Silah ambargosunun delinmesine ilişkin bilgiler şu anda kadar sadece Birleşmiş Milletler (BM) tarafından açıklanmıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Türkiye, Mısır, Birleşik Arap Emilrlikleri ve Rusya'yı silah sevkiyatı yapan ülkeler olarak sıralamıştı.

Silah sevkiyatı devam ediyor

Libya krizinde arabuluculuk üstlenen Almanya'ya'nın girişimiyle geçen Ocak ayında Berlin'de Türkiye'nin de katılımıyla bir uluslararası Libya zirvesi düzenlenmişti. Zirve sonunda da katılımcı ülkeler BM'nin Libya'ya yönelik 2011 tarihli silah ambargosu kararına uyacağı yönünde söz vermişti. AB de daha sonra silah ambargosunun denetlenmesi için Irini adı verilen askeri bir misyon başlatmıştı.

Ancak AB'nin askeri misyonuna rağmen birçok ülkenin Libya'ya silah, askeri teçhizat ve asker göndererek ambargoyu deldiği belirtiliyor.

Uydu ile silah teslimatını yapanlar teşhis edilebiliyor, ancak durdurulamıyor.

"AB ağırlığını koymalı"

Öte yandan AB'ye Libya konusunda uzmanlardan çağrılar var. Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, Avrupa Birliği'nin Libya'daki iç savaşta gerekirse silah gücüyle sözünü dinletmesi gerektiğini söyledi. Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere bir mülakat veren emekli büyükelçi Ischinger "Avrupa askeri ağırlığını ortaya koymalı ki bir ateşkese varılabilsin" şeklinde konuştu.

dpa / SSB, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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