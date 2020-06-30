Maas: Libya'ya silah gönderen ülkelerin isimleri açıklanmalı

Maas, ambargoyu delen ülkelerin isimlerinin açıklanması gerektiğini söyledi.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'ya yönelik silah ambargosunu delen ve ülkede çatışan taraflara silah sevkiyatını sürdüren ülkelere baskının artırılmasını ve ambargoyu delen ülkelerin isimlerinin açıklanmasını istedi. Maas, "Kamuoyunda bu ülkelerin isimlerini vermekten sürekli kaçınamayız. Avrupa Birliği'nde (AB) bunu yapma isteği giderek artıyor" diye konuştu.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Maas, AB'nin şimdiye kadar Libya'ya silah gönderen ülkeleri eleştirdiğine, ancak isim vermediğine işaret ederek "Bunun yakında olacağına inanıyorum" diye sözlerini sürdürdü. Yeni bir Libya zirvesinin şimdilik gündemde olmadığını da belirten Maas, "Ancak konulan hedeflere ulaşılması ya da en azından nasıl uygulanabileceklerine dair bir planın uygulamaya konması durumunda olabilir. Ancak bu uzun zaman alacaktır" dedi.

Silah ambargosunun delinmesine ilişkin bilgiler şu anda kadar sadece Birleşmiş Milletler (BM) tarafından açıklanmıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Türkiye, Mısır, Birleşik Arap Emilrlikleri ve Rusya'yı silah sevkiyatı yapan ülkeler olarak sıralamıştı.