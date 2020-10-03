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Maas: Navalni olayı yanıtsız kalmayacak

03.10.2020 15:04 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Navalni olayı ile ilgili olarak Rusya'ya yaptırım uygulamaktan başka bir yol olmadığını ifade etti.

Maas: Navalni olayı yanıtsız kalmayacak

Rusya Devlet Başkanı Putin ise Berlin'e diyalog çağrısında bulundu.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in siyasi rakiplerinden Aleksey Navalni'nin zehirlenmesi olayı ile ilgili olarak, Moskova'ya yönelik yaptırımların kaçınılmaz olduğunu ifade etti. "(Navalni'nin zehirlendiğini tespit eden) Alman, İsveç ve Fransız laboratuvar sonuçlarının doğrulanması halinde, Avrupa Birliği'nin buna ciddi bir cevabı olacak" diyen Maas, böyle bir durumda "yaptırımlardan başka bir yol olmayacağını" vurguladı.

Yaptırımların her zaman hedefe yönelik ve orantılı olmak zorunda olduğunu belirten Heiko Maas, diğer yandan kimyasal silahların kullanımına ilişkin uluslararası anlaşmaların bu derece ağır bir biçimde ihlal edilmesinin yanıtsız kalamayacağını dile getirdi. Rusya'ya yönelik olası yaptırımlar bağlamında, Almanya içinden ve dışından gelen Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin iptal edilmesine yönelik çağrılara da değinen Dışişleri Bakanı Maas, bu projenin tüm Avrupa'da çok sayıda kişiye istihdam sağladığını ve bu sebepten böyle bir adıma sıcak bakmadığını belirtti.

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımı ile 15-16 Ekim tarihlerinde yapılacak zirvede, Navalni olayı ve Rusya'ya karşı olası yaptırımların da gündeme geleceği belirtiliyor.

Kremlin'den diyalog çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Navalni olayı nedeniyle gerilen Rusya-Almanya ilişkilerini yumuşatmak için iki ülke arasında görüşme çağrısında bulundu. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Federal Almanya ile Demokratik Almanya'nın birleşmesinin 30. yıl dönümü nedeniyle Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'e bir kutlama mesajı gönderen Putin'in, iki ülke arasındaki tüm güncel konuları görüşmeye hazır olduğunu bildirdiği duyuruldu.

dpa,Reuters / ET,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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