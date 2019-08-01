Maas Polonya halkından af diledi

Alman bakan, tazminat taleplerinin ise kapanmış bir konu olduğunu söyledi.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Varşova Ayaklanması’nın 75’inci yıldönümünde Nazi döneminde işlenen katliamlar için Polonya halkından af diledi.

Polonyalı mevkidaşı Jacek Czaputowicz ile birlikte Varşova’da düzenlenen anma törenine katılan Maas, 1944 yılındaki ayaklanma sırasında binlerce Polonyalının Nazi askerleri tarafından öldürüldüğü katliamlardan, işlenen suçlardan ötürü “utanç” duyduğunu söyledi.

Anma töreni konuşmasında Maas, “Almanlar ve Almanya adına ülkenizde yapılanlar ötürü utanç duyuyorum. Ve aynı zamanda bu sorumluluğun savaştan sonra uzun süre saklanmasından dolayı da utanç duyuyorum” diye konuştu.

Bu katliamların kurbanlarını anmak için Berlin’de de bir anıt inşa edilmesini istediklerini söyleyen Alman bakan, yaranın kapanamayacağını ama kurbanların anılmasının önem taşıdığını kaydetti.

Bununla birlikte Maas, Polonya’nın tazminat talebinin Almanya açısından tartışılmaya açık bir konu oluşturmadığını, “bu kapanmış bir konudur” sözleriyle dile getirdi.