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Maas: Rusya G8'e dönemez

27.07.2020 08:24 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın, Rusya'nın üye devletler arasına alınarak yeniden G8 oluşturulmasına yönelik çağrısına, Almanya Dışişleri Bakanı Maas'dan, "şansı yok" açıklaması geldi.

Maas: Rusya G8'e dönemez

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Rusya'nın yeniden G8 ülkeleri arasına dahil edilmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Ukrayna'daki krize yönelik bir çözüm olmadığı sürece Rusya'nın yeniden sanayi ülkeleri topluluğuna katılma şansının bulunmadığını belirten Maas, Rheinische Post ve General-Anzeiger gazetelerine verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümü için, üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ancak bunun şu an ağır aksak ilerlediğini dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın yeniden üye devletler arasına alınmasına yönelik çağrısını geri çeviren Maas, "Rusya'nın G8 ülkeleri arasından çıkarılmasının sebebi, Kırım'ı ilhak etmesi ve Doğu Ukrayna'ya yönelik müdahalesidir. Bunlara yönelik çözüm sağlanmadığı sürece bir şans görmüyorum" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı, Trump'ın bu yılki G7 zirvesine yönelik katılımcı ülke sayısını artırma ve Rusya'yı da davet etme planları hakkında, kapıların kendine yeniden açılması için Rusya'nın üstüne düşeni yaparak, en büyük katkıyı sağlayacağını ifade etti.

ABD'nin dönem başkanlığını yaptığı G7 grubunda Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya yer alıyor.

2014 yılında G8'den çıkarıldı

Rusya, 2014 yılında Ukrayna'ya ait olan Kırım Yarımadası'nı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk ve Donesk bölgesinde Rus ayrılıkçılara destek sağlaması sonrasında G8 grubundan çıkarılmıştı. Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda bugüne dek 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

AFP,dpa / GA/ET

©Deutsche Welle Türkçe

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