Maas: Salgında mültecilerin korunması zorunlu

Türkiye de mülteciler konusunda uluslararası topluma "adil yük ve sorumluluk paylaşımı" çağrısı yaptı.Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Almanya ve Türkiye'den yapılan açıklamalarda, koronavirüs salgını nedeniyle mültecilerin durumunun daha da zorlaştığına ilişkin uyarıda bulunuldu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas geçen yıl yaklaşık 79 milyon 500 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını hatırlatarak bu sayının neredeyse Almanya'nın nüfusu kadar olduğunu belirtti. Maas, bunu "üzücü yeni bir rekor" olarak nitelendirdi.

Küresel koronavirüs salgını nedeniyle özellikle şimdi mültecilerin korunmasının ve temel hizmetlerin sunulmasının "sıklıkla ölüm ile yaşam arasında belirleyici olan bir zorunluluk" olduğunun altını çizen Maas, "Sıklıkla dar alanlarda yaşamak zorunda kalan mülteciler arasında virüsün yayılmasını engellemek için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye'den uluslararası topluma çağrı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, koronavirüs salgınının hassas durumdaki mültecilerin koşullarını daha da ağırlaştırdığı belirtilerek, "Salgınla mücadele etmek amacıyla birçok ülkenin kendi içine döndüğü bir dönemde alınan önlemlerin, mültecilerin ve sığınmacıların durumunu olumsuz etkilediği görülmektedir. Mültecilerin ve sığınmacıların korunması ve başta sağlık olmak üzere, temel hizmetlere hızlı ve etkin şekilde erişimi daha da elzem hale gelmiştir" ifadesi kullanıldı. "Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan" Türkiye'nin mültecilerin "korunması, her türlü temel hizmete ulaşması, salgın hakkında bilgilendirilmesi ve en kırılgan durumda olanların desteklenmesi" için gereken önlemleri aldığı belirtilerek, bu konuda uluslararası çabaların da sürdüğü vurgulandı.