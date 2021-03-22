HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Maas: Türkiye AB'ye yanlış sinyaller gönderiyor

Maas: Türkiye AB'ye yanlış sinyaller gönderiyor

22.03.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB dışişleri bakanları toplantısı öncesi konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, HDP'ye kapatma davası ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin olarak Türkiye'nin AB'ye "yanlış sinyaller" gönderdiğini söyledi.

Maas: Türkiye AB'ye yanlış sinyaller gönderiyor

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı öncesi Brüksel'de açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilerek ve HDP'ye kapatma davası açarak AB'ye "yanlış sinyaller" gönderdiğini ifade etti.

Maas, "Son günlerde gördüklerimiz, HDP'ye kapatma davası ve özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kesinlikle çok yanlış sinyaller" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğine de değinen Maas, gerginliğin yatıştırılmasına dönük "işaretler bulunduğunu" belirtti. Türkiye ile ilgili olarak "ışık ve gölgenin" aynı anda bulunduğunu ifade eden Maas, "Türkiye'den gelen bu karışık sinyalleri bugün tartışacağız ve diyaloğun sürmesini hedeflemeye devam edeceğiz" dedi. Maas, mevcut diyaloğu Türkiye'nin "yanlış sinyaller gönderdiğini düşündükleri konularda" kullanacaklarını ifade etti.

Asselborn: Ortaçağ'a dönüş

Toplantı öncesi açıklama yapan Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ise Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin "kesinlikle anlaşılamaz" olduğunu ifade etti. Bunun "Ortaçağ'a dönüş" anlamına geldiğini belirten Asselborn, Türkiye'deki kadın cinayetlerine işaret ederek "Bu Türkiye ile normal ilişkiler kurmak için ihtiyaç duyduğumuz yol değil" diye konuştu.

AB dışişleri bakanlarının bugünkü toplantısında Türkiye ile ilişkilerin gündeme gelmesi bekleniyor. 10-11 Aralık'taki zirvede AB liderleri, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerini durdurması ve gerginliğin düşürülmesi için Türkiye'ye mart ayındaki zirveye kadar süre tanımış, Türkiye'nin tavrını değiştirmemesi halinde ek yaptırımlar yürürlüğe sokma tehdidinde bulunmuştu.

Aralık'taki zirvede, Doğu Akdeniz'de doğal gaz faaliyetleriyle bağlantılı mevcut yaptırım listesine yeni kişi ve kuruluşların eklenmesi kararı alınmıştı, ancak iki taraf arasında pozitif gündem oluşturma çabaları doğrultusunda bu karar uygulanmamıştı. Mevcut yaptırım listesinde, 2020 Şubat ayından bu yana Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) iki yöneticisinin adı bulunuyor.

Reuters,AFP/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar
ABD: AstraZeneca yüzde 79 etkiliABD: AstraZeneca yüzde 79 etkili
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

ABD'de nargile kafede bıçaklı saldırı

ABD'de nargile kafede bıçaklı saldırı

ABD: AstraZeneca yüzde 79 etkili

ABD: AstraZeneca yüzde 79 etkili

Rusya’da sirkte filler birbirine girdi: İzleyenler böyle kaçtı

Sirkte filler birbirine girdi! İzleyenler böyle kaçtı

Sao Paulo’da oksijen tüpleri tükenmek üzere

Sao Paulo’da oksijen tüpleri tükenmek üzere

Rus jetleri Suriye'nin Türkiye sınırı yakınında gaz tesislerini vurdu!

Rus jetleri, Türkiye sınırı yakınında gaz tesislerini vurdu!

Yunanistan, Türkiye'ye uçuş kısıtlamasını kaldırdı

Yunanistan, Türkiye'ye uçuş kısıtlamasını kaldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.