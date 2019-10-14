Maas: Türkiye ile diyalog devam etmeli

Lüksemburg'da yapılan Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı öncesinde konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye üzerinde etkili olabilmek için Ankara ile diyaloğun devam etmesi gerektiğini vurguladı. Suriye'ye yönelik askeri operasyonu nedeni ile çok sayıda Avrupa Birliği (AB) ülkesinin ulusal bazda Türkiye'ye silah ambargosu uygulama kararı aldığını hatırlatan Maas, Türkiye ile diyalogda kalmanın da önemli olduğunu, ancak bundan bir sonuç alınamaz ise AB düzeyinde başka önlemler üzerine düşünülebileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Maas, "başka önlemler"in ne olduğu konusunda ise detaylı bilgi vermedi.

Suriye'nin kuzeydoğusunda yaşananların endişe verici olduğunu ifade eden Heiko Maas, Türkiye'nin operasyonu ile ilgili olarak, "daha şimdiden insani açıdan felaketlere neden oldu. 100 binden fazla insan kaçış yolunda" dedi. Bunun yanında bölgenin siyasi açıdan tamamen istikrarsızlaştığını dile getiren Maas, ayrıca IŞİD'in yeniden güçlenmesi gibi bir tehlikeyle de karşı karşıya olunduğunu belirtti.