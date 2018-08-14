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Maas: Türkiye sorunları çözmek için Brunson'ı serbest bırakmalı

14.08.2018 15:11 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı, Türkiye'deki ekonomik sorunların bitirilmesini kolaylaştırmak için Ankara'nın papaz Brunson'ı serbest bırakması gerektiğini belirtti. Bakan, Alman tutukluları da hatırlattı.

Maas: Türkiye sorunları çözmek için Brunson'ı serbest bırakmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD ile Türkiye arasında devam eden gerginliğe yönelik açıklama yaptı. ABD'nin Türkiye'den, tutuklu rahip Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılması talebinden yana görüş bildiren Maas, bunun sorunların çözümüne katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Ankara'nın, Türkiye'de ev hapsinde tutulan ABD'li papaz Brunson'ı serbest bırakma kararı alması gerektiğini söyleyen Maas, "Bu, şu anda mevcut ekonomik sorunların bitirilmesini kolaylaştırmanın çözümü olurdu" dedi.

Heiko Maas, Türkiye'de siyasi gerekçelerle tutuklu Alman vatandaşları olduğunu da hatırlatarak, Ankara'nın sadece rahip Brunson için değil, tutuklu Alman vatandaşları için de bir çözüm sunmak için serbest bırakılmaları kararı alması gerektiğini söyledi. Maas, bu yönde bir karar almanın, Ankara'nın çıkarına olacağına dikkat çekti.

"Gelişmeler endişe verici"

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ABD ile yaşanan gerginlik nedeniyle Türk Lirası'nın Dolar karşısında değer kaybetmesine ilişkin de görüş bildirdi. "Türkiye'deki gelişmeler bizde büyük bir endişeye yol açıyor" diyerek, Türkiye'nin AB için önemli bir ülke olduğuna dikkat çekti. Alman Bakan "Bu nedenle şu anda Türkiye'de gördüklerimiz, gerçekten endişe verici" diye konuştu.

ABD ile Türkiye arasındaki kriz, ekonomik yaptırımlara dönüşerek Türk Lirası'nın Dolar karşısında değer kaybetmesine yol açtı. Türk Lirası yıl başından bu yana Dolar'a karşısında yüzde 70'in üzerinde değer kaybı yaşadı. Euro'ya karşı değer kaybetme oranı da yaklaşık yüzde 61 civarında.

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Okuyucu Yorumları 115 yorum
ülke okadar sıkıntı yaşadıktan sonra kesinlikle bırakılmamalı bu saatten sonra geri dönüş yok
@zozey23 adamlar ajanlarını istiyorlar alamazlarsa diğerlerine geleceklere nasıl güven verecekler bence rahiple top gibi oynamalı tekrar hapise göndereceksin
@zozey23 Sıkıntı daha halka yansımadıki
Henüz yaşamadın. Bu tam bir beka sorunudur ve kararı millet vermelidir.. Sinei millet diyorum..
bakin zerre erdoğan i sevmem ancak ve ancak bu konuda sonuna kadar arkasındaydım.
@hakan_1997_dsmdj işte vatan severlik bu severiz sevmeyiz ama ülkemiz için başkanımız arkasında duracagız
@hakan_1997_dsmdj kesinlikle helal olsun
işte almanların iki gündür dilinin altında yatan destek sözleri buymuş, demekki bu haydut çetelerine karşı hep dikkatli omak gerekiyormuş
bakan sen kendi işine bak bize akıl verme haddine deil
maslahat guzar ağzından kaçırdı rahıbı serbest bırakın bu ıcerde yatan dıger amerıkalılar ıcınde gecerlı dedı şu işe bakın reısın dedıgı gıbı sorun sadece bronson degıl doğru demış resıs cıktı nıyetllerıortaya utanmaz ABD ışıne bak hadi ordan derler adama
kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. bizde unutmaycağız.
Valla biz yeterince sıkıntı çektik, biz de kapıları açalım mültecileri salalım da dünya kriz görsün.
hOPPALA HANİ ALMANYA YANIMIZDAYDI?
@yasamay sende inandınmı meeeeeeeeeeeeeeee
Almanya kendi işine baksın
hasss..tir. Aynı ağız. Birde hukuktan bahsederler. işte size batı hukuku uygulayıcıları. Hepsinin niyeti kukla bir Türkiye.
Ben reis meis bilmem, Türkiye yi bilirim. Ülkemiz için kimseye kimseyi vermeyeceğiz. Eğer şu olaylardan sonra verirsek yazıklar olsun bize.
hade len
kesinlikle hayır abd denen terör devleti Türkiyedeki adaletin kendilerinde olmadığını görecektir.serbest bırakılamaz. ya da ver papazı al papazı
Adamın M A A S ına zam. İşine son verirler. Sen işine bakacaksın. Her şeye karışma maas bey. Papaz mapaz yok. Cezası neyse çekecek. Sünnet edersek fazlasını göndeririz papazın abdye
taviz tavizleri doğurur! asla bırakılamaz!
buna siz değil biz karar veririz.siz işinize bakın
bu saatten sonra papazı bırakmak apo teröristi bırakmak ile eş degerdir
bu yolda tekiz, kimsenin tavsiyesine ihtiyacımız yok!!!
fetode iade edilmeli.sanirim onu söylemeyi unuttun.sorunlar tek taraflı çözülmemeli.
Hadi ordan
Lan Bas git ibneye bak hele kralınız gelse alamaz bizden papazı tek çare var takas olacak hayvan eti yemiş bakan
Sizde sizdeki fetöcüleri iade edin.
oldu ağam yanında ne verelim
Siz ilk önce Almanya’daki fetöcüleri adil yargılayıp ülkeye teslim edin traş yapmayın
Hayatta bırakmayız daha papazı sünnet ettireceğiz.
sen sünnet oldun mu akmal
terör yandaşları sahnede.ajanlarınızı alamayacaksınız.boşuna uğraşmayın.
sen dik dur , isterse dolar 10 olsun
bırakma yok sünnet var dua edicek türkiyeye sonra müslüman yaptılar beni diye
bu kendi hukuk sistemimize saygısızlık olur. asla bırakmayacağız ve en adil şekilde hepsi yargılansın. havlama sesi çoğaldıysa demekki taşı doğru yere atmışız. çok güzel biraz daha basacaz ayağınıza kusura bakmayın.
bencede Suriyeliler 5 milyonAlmayaya giriş serbest bırakılmalı.
asla sen ne deyon alman amca
6 yil 8 ay sonra birakin. bir gun once olmaz.
kesinlikle hayır
ALMANYA DÜN BAŞKA, BUGÜN BAŞKA KONUŞUYOR...
Siyasileri zerre kadar sevmem helede mevcut yönetimi ama ilk defa doğru bir iş yapıyorlar gibi geliyor. Amerikacım papaz yerine yaprağımızı alırsınız diyoruz.
papaz zaten ilk mahkemede serbest kalacak ev hapsinin önemide bu ilk mahkemede mahkeme diyecekki papaz kanser sonuc beraat
oldu hemen salarız!!! acilen bu papazı özel bir hapis haneye atmak lazım anlasın pezolar...
hadi abd vatandaşını istiyor sana ne oluyor. acaba sırada hangi ülke var ? sevsekte sevmesekte tayyip doğru yapıyormuş.
eeee ne oldu almanya destek veriyordu haniii yalnlırınız nasılda cıkıyor ortaya ıstıfa edın gıdın ulke bormale doner sız varken hıcbırsey olmaz ulkeye zarar verıyorsunuz ulkenızı sevıyorsanız gıdersınız
Şu bronson denilen pezoyu geri hapise yollayın zaten doları yükselttiler bıçak kemiğe dayandı. Gerisi boş göbeğimizi kendimiz keseriz inş geri hapise atarlar.
Herkes Kendı İşine baksın ELIMIZDEKI KOZ SINIRLARI ACARSAK OZAMAN SIZ DUSUNUN GERISINI ...
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