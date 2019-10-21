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Maas: Türkiye'nin operasyonu meşru değil

21.10.2019 10:24 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği harekâtın devletler hukukuna uygun olmadığını savundu.

Maas: Türkiye'nin operasyonu meşru değil

Maas, Erdoğan'ın kişisel saldırılarıyla ilgili de konuştu.Alman televizyon kanalı ZDF'in Pazar akşamı yayınlanan "Berlin direkt" adlı programına katılan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Kürt birliklerine ya da Kürt milislerine saldırının devletler hukuku açısından meşru ya da meşruiyete uygun olduğuna inanmıyorum" değerlendirmesini yaptı. Maas sözlerini, "Bu tür bir işgalin devletler hukukunda bir dayanağı yoksa, söz konusu işgal o zaman devletler hukukuyla da uyumlu değildir" şeklinde sürdürdü.

Askeri operasyonun sona erdirilmesini talep eden Maas, Türkiye ve ABD arasında sağlanan uzlaşmaya işaret ederek "ateşkesin sadece beş gün süreyle değil, daha uzun sürmesi ve işgalin sona ermesi için ellerinden geleni yapacaklarını" ifade etti. Maas, Suriyeli mültecilerin kendi istekleri dışında oluşturulmaya çalışılan güvenli bölgeye götürülmeleri konusunda Türkiye ile diyaloğun gerekli olduğunu vurguladı.

"Yaptırım seçeneği açık"

"Bizin anlayışımıza göre meşru ve yasal olmayan şeylere para ödemeyeceğiz" diyen Maas, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mülteci anlaşmasının hâlâ önemli rol oynadığını da kaydetti. Maas, Avrupa Birliği içinde Türkiye'ye karşı yeni önlemler alınacağını ise tahmin etmediğini dile getirdi. Maas, "Ancak başka önlemleri, bunlar ekonomik yaptırımlar da olabilir, açık tuttuğumuzu açıkça söyledik. Bu nedenle şimdi ateşkesten sonra neler olacağını ve Türkiye'nin bundan sonra nasıl bir tutum sergileyeceğini bekliyoruz" dedi.

Maas, Alman hükümetinin Alman şirketlerinin yurt dışındaki ticari faaliyetleri için sağladığı Hermes kredilerinin sınırlandırılmasının düşünülebileceğini belirterek 2017 yılında da böyle bir önlemin uygulandığını hatırlattı. Almanya'nın Avrupalı ortaklarıyla birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu söyleyen Maas, Avrupa içinde tek sesle konuşmalarının gerektiğini ifade etti.

"Füze yerine sözlerle vurmasını tercih ederim"

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik kişisel saldırılarına da yanıt verdi. Söz konusu hakaretlere ilişkin yorum yapmak istemeyen Maas, "Sonuçta Erdoğan'ın füzelerle değil, sözlerle vurmasını tercih ederim. Eğer bu konuda anlaşabilirsek, kendisi bana hakaret etmeye devam edebilir" şeklinde konuştu.

Erdoğan geçen hafta Almanya'nın Türkiye'ye silah ihracatını sınırlandırılmasını isteyen Maas'a yönelik olarak "Alman Dışişleri Bakanı çıkmış, haddini bilmez bir adam, ‘Türkiye'ye silah satmayacağız' diyor. Aman yandık! Ben kaybetmem siz kaybedersiniz. Sen siyaseti de bilmiyorsun, siyaset acemisisin. Siyaseti bilsen böyle konuşmazsın. Sen satmadın da ne olacak yani, biz bittik mi?” demişti.

dpa/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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