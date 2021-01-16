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Maas Türkiye'ye gidiyor

16.01.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, pazartesi günü Türkiye'ye resmi bir ziyaret düzenleyecek.

Görüşmelerde Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinin ele alınması bekleniyor.Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, pazartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek olan Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme yapmasının planlandığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, görüşmede öncelikli olarak Doğu Akdeniz gerginliği ele alınacak.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da görüşmenin içeriği ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "AFC Dışişleri Bakanı Heiko Maas 18 Ocak 2021 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile 2016'da son bulan istikşafi görüşmelerin 61'inci turunun 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacağını bildirmişti. Doğu Akdeniz gerginliği son dönemde Türkiye ile AB arasındaki anlaşmazlıkların başında geliyor.

Daha fazlasını okumak için: 2020: AB-Türkiye ilişkilerinde kaybedilen fırsatlar

Erdoğan: Türkiye haksızlığa uğruyor

Geçen hafta Ankara'da Avrupa ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma konusundaki niyetinde bir değişiklik olmadığı mesajını vermişti.

Uzun vadeli bakış açısıyla hareket ettiklerini belirten Erdoğan, olumlu gündem oluşturmak ve AB ile ilişkileri rayına yeniden oturtmak için hazır olduklarını vurgulayarak, Avrupa'dan da aynı tavrı göstermesini beklediklerini kaydetmişti.

AB'nin tutumunu "stratejik körlük" olarak niteleyen Erdoğan, bu tavrın en somut göstergesinin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesinde yaşanan gelişmeler olduğunu savundu. Cumhurbaşkanı, her iki konuda da Türkiye'nin haksızlıklara uğradığını ileri sürdü. Akdeniz'de yaşanan gerilimden Atina’yı sorumlu tutan Erdoğan, Yunanistan ile 25 Ocak’ta başlayacak görüşmelerin gerilimi geride bırakan yeni bir dönemin habercisi olmasını dilediklerini söyledi.

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu savunuyor. Suçlamaları reddeden Türkiye ise sondaj faaliyetleri yürütülen karasularının Türkiye'ye ait olduğunu belirtiyor.

dpa,DW/BÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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