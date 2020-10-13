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Maas Türkiye'yi provokasyon yapmakla suçladı

13.10.2020 10:35 | Son Güncelleme

Türkiye'yi Oruç Reis'i yeniden görevlendirme kararı nedeniyle uyaran Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "Ankara, gerginliği azaltma ve provokasyon arasında gidip gelmeye son vermeli" dedi.

Maas Türkiye'yi provokasyon yapmakla suçladı

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis için yeni bir Navtex mesajı yayınlaması üzerine Yunanistan ve Kıbrıs'a gitme kararı alan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'yi gerginliği tırmandırmaması yönünde uyardı.
Maas, salı sabahı Berlin'de ziyaretlerine başlamadan önce yaptığı açıklamada, "Ankara gerginliği azaltma ve provokasyon arasında gidip gelmeye son vermeli, eğer hükümet daha önce defalarca iddia ettiği gibi müzakerelerden yanaysa" ifadelerini kullandı.
"Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı olarak AB ortakları Kıbrıs ve Yunanistan'la tam dayanışma içinde olduklarını" vurgulayan Maas, tüm tarafların akıllıca bir komşuluk ilişkileri içinde davranması gerektiğini söyledi. Maas, "Türkiye'yi Yunanistan'la açılmış olan diyalog penceresine tek taraflı adımlarla zarar vermemeye çağırıyoruz" dedi.
Türkiye'den yetki tartışmasının yaşandığı bölgelerde doğal gaz arama çalışmaları yürütmemesini isteyen Maas, bunun AB- Türkiye ilişkilerin geliştirilmesi ve gerginliğin azaltılması çabalarına "büyük bir darbe" indireceğini söyledi.

ZİYARET PROGRAMINDA TÜRKİYE YOK

Maas, bugün Türkiye’nin sismik araştırmalara yeniden başlama kararı nedeniyle Kıbrıs ve Yunanistan'da temaslarda bulunacak.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Maas'ın Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan'da ise Başbakan Kiryakos Mitsotakis ve mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmeyi planladığı bildirildi. Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Maas'ın Türkiye'yi ise ziyaret etmeyi planlamadığını belirtti.

ALMAN HÜKÜMETİNDEN UYARI

AB Dönem Başkanı Almanya, Türkiye ve Yunanistan'ı diyaloğa ikna etmek için arabuluculuk girişimlerinde bulunmuş ve Ekim başındaki AB liderler zirvesinde Türkiye'ye karşı yaptırım kararı alınmaması için girişimlerde bulunmuştu.
Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert de dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgede araştırma faaliyetlerine gerçekten başlamasının akıllıca bir adım olmayacağını söyledi ve "Bu çok üzücü ve bizim açımızdan Akdeniz’de tansiyonun düşürülmesine yönelik çabaları boşa çıkaracak akılsızca bir adım olur" ifadesini kullandı.

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