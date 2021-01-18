Maas ve Çavuşoğlu'ndan "olumlu gündem" vurgusu

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, çalışma ziyareti için gittiği Türkiye'de mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Doğu Akdeniz'de gerilimle geçen 2020'nin ardından Türkiye'den son haftalarda gelen olumlu sinyallerden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Maas, 2021'e de olumlu gündemin damgasını vurmasını umut ettiklerini kaydetti. Almanya'nın altı aylık Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı döneminde olumlu gündem için çaba harcadığına dikkat çeken Maas, dönem başkanlığını devralan Portekiz ile Türkiye'nin yaptığı görüşmeleri, bu olumlu atmosferin devamı için çabaların süreceğinin işareti olarak gördüklerini ve memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Maas, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha iyiye gitmesini ve derinleşmesini istediklerini belirterek, geriye değil ileriye dönük olumlu bir gündem için çalışılması gerektiğine vurgu yaptı. Maas: Konular karışık ama çözülemez değil Türkiye ile Yunanistan arasında 25 Ocak'ta yeniden başlatılması planlanan istikşafi görüşmelere de işaret eden Alman bakan, doğrudan görüşmelerin diplomatik çözüm için bir pencere araladığını ifade ederek, "Bu sürecin kolay olmayacağını herkes biliyor. Tartışma konuları çok karışık, ama çözülemez değil" dedi. Devletler hukukunun çözüm için sunduğu çeşitli mekanizmaların mevcut olduğuna dikkat çeken Maas, görüşmelerin kalıcı niyetle ve gerekli pragmatizm ile yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin Barbaros Hayreddin Paşa gemisini Kıbrıs açıklarından çekmesini sadece Almanya değil, AB olarak da gerilimi yatıştıracak önemli bir sinyal olarak desteklediklerini belirten Maas, yaptırımlarla ilgili bir soru üzerine de yapıcı diyaloğun ilerletilmesini arzu ettiklerini bir kez daha vurgulayarak gelecekte gündemi önlemlerin değil, olumlu gündemin belirlemesini istediklerini kaydetti. Maas geçmişin sorunlarının geçmişte bırakılması gerektiğini, istenmesi durumunda Almanya'nın üzerine düşen katkıyı yapmaya devam edeceğini kaydetti. Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Almanya Dışişleri Bakanı, iki ülke arasındaki sıkı ekonomik ilişkilerde pandeminin kalıcı zarar vermesini istemediklerini belirterek, "Alman-Türk ekonomik iş birliğinin pandemiden çok zarar görmemesi için çalışacağız" dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da görüşmede ikili ilişkiler, turizm, Almanya'daki cami ve çeşitli kuruluşlara yönelik saldırılar, eğitim gibi çeşitli konuların gündeme geldiğini belirtti.

Çavuşoğlu: İleriye bakmak istiyoruz Aralık'taki AB liderler zirvesinden olumlu sinyaller aldıklarını ve birlikte olumlu adımlar atıp ileriye bakmak istediklerini belirten Çavuşoğlu, AB tarafından müzakerelerde yeni fasılların açılması gibi somut adımlar da görmek istediklerini kaydetti. Çavuşoğlu, görüşmede Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki gelişmelerle NATO'daki reform çalışmalarının da ele alındığını belirtti. Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve sınırların açılması için Azerbaycan ile birlikte adımlar atmak istediklerini, olumlu gündemi destekleyeceklerini kaydetti. İki bakan, toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türk vatandaşlarına yönelik vize kolaylıklarının niçin yürürlüğe sokulamadığı şeklindeki soruya karşı, Kıbrıs ve Yunanistan ile yaşanan gerginliğe işaret etti ve bu tür olumlu gündem maddelerinde ilerleyebilmek için geçen yıl uygun atmosferin bulunmadığını söyledi. Maas, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili yöneltilen bir soruyu ise "Bu, aşıdan daha hassas bir soru. Biliyorum Türkiye'deki taraftarlar çok duygusal. Mesut Özil Alman futbolu ve mili takımı açısından çok büyük başarılara imza attı. Şimdi Türkiye'de oynadığında futbol ve spor açısından başarılı olmasını ümit ediyorum. Fenerbahçe formasıyla çocukluk fotoğrafları olduğunu söyledi Mevlüt. Bu nedenle ona en iyi dileklerimi sunmak istiyorum" yanıtını verdi.