Maas: Yaptırım değil Çin ile diyalog şart

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bugün Çin Halk Cumhuriyeti gündemiyle bir toplantı düzenledi. Videokonferans aracılığıyla düzenlenen toplantıda Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas önemli açıklamalar yaptı. Maas konuşmasında yaptırım değil Çin ile diyalog başlatmak gerektiğini söyledi.

"En önemlisinin Çin ile bir diyalog sürdürmek olduğunu geçmiş bize göstermiştir” diyen Maas bunun Pekin üzerinde etkili olabilmesi için Avrupa Birliği'nin ortak hareket etmesi ve bölünmemesi gerektiğini söyledi.

Alman bakan, 14 Eylül tarihinde Leipzig'de düzenlenmesi planlanan Avrupa Birliği-Çin zirvesinin iptal edilip edilmeyeceğine dair bir açıklama yapmaktan kaçındı. Maas asıl hedefin "nahoş konuları da konuşmak üzere” Çin ile aynı masa etrafında buluşmak olduğunu belirtti. Leipzig'deki zirvede Brüksel ile Pekin arasında bir yatırım koruma anlaşmasının imzalanması ve iklimin korunması konusunda yakın işbirliği sağlanması planlanıyor.

Maas Avrupa Birliği'nin Hong Kong konusundaki pozisyonunun açık olduğunu belirterek, Hong Kong vatandaşlarının sahip olduğu yüksek özerkliğin ve özgürlüklerin "altının oyulmaması gerektiğini” söyledi. Avrupa Birliği'nin bu konuda bir tutum değişikliği göstermeyeceğini vurgulayan Maas hukuk devleti prensiplerine riayet edilmesi gerektiğine dikkat çekti.