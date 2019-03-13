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Maaşı kesilince 56 yıldır evli olduğunu öğrendi, şaşkına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 21:29 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hayatı boyunca evlenmeyen 70 yaşındaki Siham Reyhani, 14 yaşından bu yana evli olduğunu maaşını almak için gittiği SGK’da öğrenince şaşkına döndü.Maaşı kesilince 56 yıldır evli olduğunu öğrendiHatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan Siham Reyhani (70), babasından kalan Bağkur maaşını almak için gittiği SGK’da maaşının kesildiğini, sebebinin ise 14 yaşından bu yana evli olması olduğunu öğrenince şaşkına döndü.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hayatı boyunca evlenmeyen 70 yaşındaki Siham Reyhani, 14 yaşından bu yana evli olduğunu maaşını almak için gittiği SGK’da öğrenince şaşkına döndü.

Maaşı kesilince 56 yıldır evli olduğunu öğrendi
Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan Siham Reyhani (70), babasından kalan Bağkur maaşını almak için gittiği SGK’da maaşının kesildiğini, sebebinin ise 14 yaşından bu yana evli olması olduğunu öğrenince şaşkına döndü. 9 ay önce kendisi gibi hayatı boyunca hiç evlenmemiş olan kız kardeşi Gülseren Reyhani (61) ile birlikte gittiği İskenderun SGK Müdürlüğünde maaşının kesildiğini öğrenin Siham Reyhani geçen yıl temmuz ayında yaşadığı bu olayın ardından hukuk mücadelesi başlattı. Bağkur emeklisi babasından kalan maaşı kesilmesi sebebiyle maddi sıkıntı içine giren Reyhani, SGK’ya ve maaş aldığı bankaya baş vurdu, Ancak bir sonuç alamadı.

Reyhani, evli göründüğü için maaşının kesildiğini öğrendikten sonra Nüfus Müdürlüğüne gitti. Burada All Kassem adlı bir Suriyeli ile Gaziantep’te 14 yaşından beri evli göründüğü söylendi. 6 kız 5 erkek 11 kardeş olduklarını belirten Reyhani, aile albümündeki anılarla dolu fotoğrafları göstererek ’Ne evliyim, ne çocuğum var, ne nişanlandım, ne sözlendim. Şok olmuş durumdayım, bu utanç verici bir durum. Ben namusumla evimde oturuyorum. Hiç mi Allah korkuları yok bunların." diyerek tepki gösterdi.

Hiç evlenmediğini belirten Siham Reyhani, "Kardeşim Gülseren Reyhani ile birlikte, doğduğumuz babadan kalma evimizde yaşıyoruz. Evliliği bırakın, başımdan bir nişanlılık dahi geçmedi. Tam bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayım. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdum. Devlet yetkililerinden, beni bu durumda kurtarmalarını ve yardım etmelerini bekliyorum." dedi

Abisi Mehmet Reyhani de çok şaşkın olduklarını belirterek, karşılarından gelse, selam verse dahi tanımayacakları biri ile kız kardeşinin evli olduğunu öğrendiklerini, ancak böyle bir evliliğin asla yaşanmadığını anlattı. Reyhani "Avukat işlemleri sürdürmek için Nüfus Müdürlüğünden güncel bir nüfus cüzdanı çıkardı ve bu cüzdanın ise evli olduğu kişinin soyadı üzerine çıkartıldı. Benim iki kız kardeşim hiç evlenmedi, ellerine erkek eli bile değmedi" şeklinde konuştu.

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