Maas’ın Türkiye ziyaretindeki tavrı Almanya'da tepki çekti

Almanya’da koalisyonun büyük ortağı Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi milletvekillerinden Norbert Röttgen dün Türkiye'ye resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı eleştirdi. Funke Medya Grubu'na bir açıklama yapan Norbert Röttgen, Maas'ın Türkiye ziyaretindeki tavrı için "Bu, Alman dış politikasının utanç verici bir anı" ifadelerini kullandı.

Röttgen "Türkiye uluslararası hukuka aykırı bir işgale girişiyor ve Alman Dışişleri Bakanı Türkiye'nin işgali yerine Birleşmiş Milletler'in yetkisi altında bir uluslararası güvenlik bölgesi kurulmasının iyi bir fikir olmadığı yönündeki fikrini onaylatmak için Türkiye'yi ziyaret ediyor" dedi.

Bahsedilen öneri Almanya Savunma Bakanı ve CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer’den gelmişti. Maas ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yaptıkları ortak basın toplantısında bu önerinin gerçekçi olmadığını söylemişlerdi. Çavuşoğlu "Askeri bir güvenli bölge oluşturması konusu şu anda Türkiye'nin tek başına verebileceği bir karar değil, gerçekçi de değil. Bu saatten sonra bu öneriyi çok gerçekçi bulmuyoruz. Şu an insani konulara odaklanılsa daha doğru olur diye düşünüyoruz" demişti.