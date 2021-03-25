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  4. Maaşını 90 bin adet madeni para şeklinde bahçesinde buldu

Maaşını 90 bin adet madeni para şeklinde bahçesinde buldu

25.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Georgia eyaletinde işten ayrılan Andreas Flaten, son maaşını 90 bin adet madeni para halinde aldı.

Maaşını 90 bin adet madeni para şeklinde bahçesinde buldu

Fayetteville şehrinde yaşayan Flaten, araba parçası satan A OK Walker mağazasındaki işinden Kasım 2020'de ayrılmıştı.

Flaten, işten çıkarken çalıştığı dönemde kendisine ödenmesi gereken son maaşını alamadığını, birçok yetkili birim ve kuruluşla irtibata geçerek uzun süre parasını almaya çalıştığını anlattı.

İşverense, çalışanına ödemesi gereken 915 doları en sonunda epey sıradışı bir şekilde ödedi.

Flaten, bir gün yeni başladığı işine gitmek için evden çıktığında bahçesinde içi madeni para dolu bir el arabası gördüğünü söyledi. Hepsi yağ içinde kalmış madeni para yığınının üstündeyse üzerinde "S*ktir git" yazılı bir not vardı.

İşvereninin yaptığına "Çok çocukça bir davranış" diye tepki gösteren Flaten, el arabasını evinin garajında tutuyor.

Flaten, el arabasında hesaplarına göre yaklaşık 230 kilogram ağırlığında, toplamda 91 bin 515 madeni para olduğunu söyledi.

Artık yeni rutininin işten eve gelince akşamları garajda oturup madeni paraları deterjan, sirke ve suyla temizlemek olduğunu belirten Flaten, bu kimyasallarla bile paraların çok zor temizlendiğini söyledi.

"Zaten kazanmak için çalıştığım parayı kullanabilmek için yine bir ton iş yapmam gerekecek" diyen çalışan, "Bu hiç adil değil" diye ekledi.

Adının açıklanmamasını isteyen işverense gazetecilere, çalışanına ABD doları cinsinden ödeme yaptığını söylemekle yetindi.

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