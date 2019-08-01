Maaşını alamayınca hem kepçeyi hem de polis memurunu kaçırdı

Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, çalıştığı inşaat firmasından maaşını alamadığını ileri süren kepçe operatörü Sıddık K., sinirlenip, işyerinin önündeki dozeri kaçırdı. Kendisini ikna etmek için dozere binen polis memuru ile yoluna devam eden Sıddık K., yaklaşık 4 kilometre sonra polis ekipleri tarafından güçlükle durdurulup gözaltına alındı. Sıddık K., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bir inşaat firmasından kepçe operatörü olarak çalışan Sıddık K., iddiaya göre, dün (çarşamba) saat 18.00 sıralarında maaşını almak için Merkezefendi Mahallesi, Hacı Eyüplü Mahallesi'ndeki işyerine gitti. Ancak, işyeri yetkilileri maaşların 2 Ağustos Cuma günü yatırılacağını söyledi. Bu duruma sinirlenen Sıddık K., işyerinin bahçesindeki park halindeki dozere çıkıp, çalıştırdı. Sıddık K., işyerindekilerin şaşkın bakışları arasında dozeri kaçırdı. Bunun üzerine inşaat firması yetkilileri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, kepçenin Denizli-İzmir karayolu üzerinde olduğunu belirledi. Polis, yol güzergahındaki bir kavşakta dozeri durdurdu. Dozerin sürücü kabinin arkasındaki egzozun bulunduğu kısıma çıkan bir polis memuru Sıddık K.'yi ikna etmeye çalıştı. Ancak, ikna olmayan Sıddık K., yoluna devam etti. Dozer üzerindeki polis memuruyla yoluna devam eden Sıddık K.'yı takip eden diğer polis memurları, durması için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 4 kilometre bu şekilde giden Sıddık K.'nın kullandığı dozer, 2. Küçük Sanayi Sitesi önünde 5 polis memuru tarafından durduruldu. Polis, bu defa ekip otoları ile dozerin etrafını sarıp, hareket kabiliyetini engelledi. Bunun üzerine direnmeyi bırakan Sıddık K. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Sıddık K., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Sıddık K.'nın kaçırdığı dozerde bulunan polis memurunun, inerken, sıcak egzoza değmesi sonucu elinden yaralandığı öğrenildi.

Polislerin dozeri durdurma anı yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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