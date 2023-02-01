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Maaşını kesmekle tehdit etti, görüntülü çıplak görüşme için kuralları koydu! Hunter Biden'ın paraya sıkışan asistanıyla skandal mesajları ortaya çıktı: Telefonu açık tut ki...

01.02.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, nakit sıkıntısı çeken asistanını maaşını kesmekle tehdit etti, karşılığında kendisiyle telefonda çıplak halde görüntülü konuşmak istedi. Oğul Biden'ın ayrıca dört çalışanıyla cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Tüm bunları, alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla da gündeme gelen Hunter Biden'ın son mesajlaşmalarında yer alan ifadeler ortaya çıkardı: "Telefonu açık tut da duş alırken izleyeyim seni."

Maaşını kesmekle tehdit etti, görüntülü çıplak görüşme için kuralları koydu! Hunter Biden'ın paraya sıkışan asistanıyla skandal mesajları ortaya çıktı: Telefonu açık tut ki...

Asistanından telefondan görüntülü görüşme yoluyla cinsel ilişki istedi, "Kurallar: Seks dışında hiçbir şeyden söz etmemek ve ikimizin de çıplak olması. Ayrıca birimiz diğerinin istediği her makul isteği yerine getirecek" diye yazdı. Görüntülü görüşmelerin kayıtları Hunter Biden'ın bilgisayarından çıktı. Joe Biden'ın 52 yaşındaki oğlu, mesajlaşmaların geçtiği 2019'da 29 yaşında olan asistanını isteklerini reddederse maaşını kesmekle tehdit etti.

GÖRÜNTÜLER BİLGİSAYARINDAN ÇIKTI

Daily Mail'de yer alan habere göre, kimliği açıklanması istenmeyen kadın Hunter Biden'ın cinsel ilişki yaşadığı bilinen çalışanlarının dördüncüsü.

Hunter Biden'ın ortaya çıkan mesajlaşmalarında asistanına "Telefonu açık tut ki duş alırken izleyeyim seni" ve "Bana kendinle nasıl oynadığını göster" yazdığı görülüyor.

PARAYA SIKIŞAN KADINI TEHDİT ETMİŞ

Asistan kadın ödemesini alamadığı için zor durumda kaldığı bir mesajla Hunter Biden'ın sekreterine dahi ulaşmaya çalıştığı ortaya çıktı. Hunter Biden'ın mesajlarda ise kadına cinsel içerikli isteklerini yerine getirmemesi durumunda maaşını kesmekle tehdit ettiği gözler önüne serildi.

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Bazı raporlarda oğul Biden'dan veya şirketinden 2018'de toplamda 44 bin 500 dolarlık ödeme yapıldığı yer alıyor.

ADI HER TÜRLÜ SKANDALLA ANILIYOR

Bu mesajlaşmalar Hunter Biden'ın ortaya çıkan ilk skandalı değil. ABD Başkanının oğlu sık sık uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla gündeme gelirken daha önce de çocuklarla çıplak fotoğraflarının, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla ilgili mesajları ortaya çıkmıştı.

Öte yandan Elon Musk, Hunter Biden'ın isteği üzerine hakkında çıkan haberleri nasıl sansürlettiğini ifşa etmişti.

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