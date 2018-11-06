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Maaşlarını alamayan 3 işçi, rezidansın 13'üncü katında eylem yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 16:11 | Son Güncelleme

ANKARA'da paralarını alamadıklarını iddia edip, yapımında çalıştıkları rezidansın 13'üncü katına çıkan 3 işçi, polisin çabasıyla ikna edilerek eylemlerine son verdi.

Maaşlarını alamayan 3 işçi, rezidansın 13'üncü katında eylem yaptı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da paralarını alamadıklarını iddia edip, yapımında çalıştıkları rezidansın 13'üncü katına çıkan 3 işçi, polisin çabasıyla ikna edilerek eylemlerine son verdi.
​Söğütözü Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda, yeni biten bir rezidansın yapımında çalışan 3 inşaat işçisi, 5 aydır maaşlarını alamadığını öne sürüp, binanın 13'üncü katına çıktı. Mağdur olduklarını belirten M.Ç. ve soyadları öğrenilemeyen Levent ve Yunus adlı işçiler, paralarını alana kadar inmeyeceklerini söyledi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İşçilerin yakını olduğu belirtilen M.A ile polisler, işçilerin eylemlerine son vermesi için uzun süre çaba hazırladı. Yaklaşık 2 saat sonra ikna edilen işçiler, eylemlerine son verdi.
İşçiler, ambulansta yapılan sağlık kontrollerinin ardından Bahçelievler Karakolu'na götürüldü.

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Maaşlarını alamayan 3 işçi, rezidansın 13'üncü katında eylem yaptıMaaşlarını alamayan 3 işçi, rezidansın 13'üncü katında eylem yaptı

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