HABER

Maaşlarını alamayan diyaliz merkezi çalışanları iş bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 17:34 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki özel bir diyaliz merkezinde çalışan 24 sağlık personeli, 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile iş bırakma eylemi yaptı.

Maaşlarını alamayan diyaliz merkezi çalışanları iş bıraktı

Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki özel bir diyaliz merkezinde çalışan 24 sağlık personeli, 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile iş bırakma eylemi yaptı. İşçiler, telekonferans yöntemiyle görüştükleri patronlarından ödeme yapma sözü alınca eylemlerine bugünlük son verdi.
Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde hizmet veren ilçenin tek diyaliz merkezinde doktor, hemşire ve hasta bakıcı olarak çalışan toplam 24 personel, geçtiğimiz 15 Ekim gününden bu yana maaş alamadıkları gerekçesiyle ilk seans tedavilerinin ardından hasta alımını durdurdu. Personelin iş bırakmasına hastalar ve hasta yakınları tepki gösterdi. 4 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören 70 yaşındaki Tülay Arsal, "Mutlaka haftada üç gün diyalize girmem gerekiyor. Hastalığım, ölümcül. Bugün de diyalize girmem gerekiyor ama çalışanlar eylem yaptığı için giremedim. Bizler can derdindeyiz, çalışanlar para" dedi. Hastalardan İnci Dikmen de diyalize giremediği için mağdur olduğunu belirterek, "Zaten buraya personel dayanmıyor. Maaşını alamayan, gidiyor. Olan biz hastalara oluyor" diyerek, tepkisini dile getirdi.
Eylem üzerine diyaliz merkezine Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri geldi. Sağlık çalışanları, telekonferans yoluyla görüştükleri diyaliz merkezi sahibinin, kendilerine ödeme yapılacağı yönünde söz vermesi üzerine eylemi bugünlük sonlandırdı. Bugün için verilen ödeme sözünün yerine getirilmemesi durumunda yarın (Cuma) yine hasta almayacaklarını belirten sağlık çalışanları, yetkililerin duruma el atmasını istedi.
Özel diyaliz merkezinin sorumlusu doktor Eylem Uzun konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Çalışanların maaşlarını alamamasından kaynaklı bir durum mevcut. Bu duruma istinaden arkadaşlar, şirket yetkililerinin birçok kez söz vermesine rağmen alacaklarını alamadığı gibi, hiçbir şekilde avans da kullanamadı. Bu arkadaşlarımızın çoğu şehir dışından gelerek burada kirada oturuyorlar. Bugün bu arkadaşlarımızdan biri 3 aylık kirasını ödemediği için evden çıkartıldı. Burada bir infial, bir tepki oldu ve çalışanlar burada sabah birinci seans tedavilerini yapıp hastaları gönderdikten sonra patronun sözünü tutmamasına karşılık olarak işi yavaşlattı. Bu bir uyarı. Seslerini duyurmak için yapılan bir eylemdi. İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve Valiliğe haber verildi. Arkadaşlar, bugün hala verilen sözün yerine gelmemesine rağmen hastaların mağdur olmaması için tekrar hasta alımına başladılar. Ancak yarın da söz tutulmaz ise muhtemel hepsi istifa edecek."
Öte yandan aynı şirketin Muğla'nın Milas ve Aydın'ın Söke ilçelerinde de diyaliz merkezlerinin bulunduğu buralarda da aynı sıkıntıların yaşandığı belirtildi. Diyaliz merkezi çalışanlarının 1603 ila 3 bin 500 TL arasında maaş aldıkları belirtildi.

FOTOĞRAF

Maaşlarını alamayan diyaliz merkezi çalışanları iş bıraktıMaaşlarını alamayan diyaliz merkezi çalışanları iş bıraktıMaaşlarını alamayan diyaliz merkezi çalışanları iş bıraktıMaaşlarını alamayan diyaliz merkezi çalışanları iş bıraktı

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Amik Ovası sular altında (2)Amik Ovası sular altında (2)
Sivaslı kadınlar, alışveriş filesi yapmayı öğreniyorSivaslı kadınlar, alışveriş filesi yapmayı öğreniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP’li Burak Erbay'dan yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

İstanbul Beylikdüzü'nde 11 katlı binada yangın paniği

İstanbul'da yangın paniği!

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

FETÖ üyeliğinden hapis yatıp beraat etmişti: Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Hollandalı gazeteci sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın sahte alkol raporu davasında karar

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın davasında karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.