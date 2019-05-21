HABER

Maaşlarını alamayan fabrika işçileri grev yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 23:44 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde maaşlarını alamadıklarını iddia eden fabrika işçilerinin iş bırakma eylemi sürüyor.Bir tekstil fabrikasında 3 vardiya olarak çalışan yaklaşık 600 işçi, uzun süredir maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle geçtiğimiz perşembe gününden bu yana iş bırakma eylemi yapıyor.

Maaşlarını alamayan fabrika işçileri grev yapıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde maaşlarını alamadıklarını iddia eden fabrika işçilerinin iş bırakma eylemi sürüyor.
Bir tekstil fabrikasında 3 vardiya olarak çalışan yaklaşık 600 işçi, uzun süredir maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle geçtiğimiz perşembe gününden bu yana iş bırakma eylemi yapıyor. Sabah fabrikaya gelen işçiler, kart bastıktan sonra fabrika bahçesinde toplanıp işbaşı yapmayarak işverenden maaşlarının yatırılmasını talep ediyor. İki aydır maaş alamadıklarını iddia eden fabrika çalışanları alacaklarının tamamı yatırılmadan işbaşı yapmayacaklarını söyledi.
Fabrika çalışanlarından Osman Demirkol, “Yaklaşık bir yıldır maaş ödemelerinde sıkıntılar yaşıyoruz. İki aydır da elimize bir kuruş para geçmiyor. Hepimizin geçindirmek zorunda olduğu bir ailesi var. Bu mübarek Ramazan ayında neler çektiğimizi kimse bilmiyor. Gelen bayram. Bizden çalışmaya devam etmemiz isteniyor ancak ortada para yok. Biz de çalışanlar olarak ortak karar alarak maaşlarımızın tamamı yatırılana kadar işbaşı yapmama kararı aldık. Biz işveren için her türlü fedakarlığı gösterdik göstermeye de razıyız. Ancak maaşlarımızı almadan çalışmamaya kararlıyız” dedi.

Maaşlarını alamayan fabrika işçileri grev yapıyor

Maaşlarını alamayan fabrika işçileri grev yapıyor

PARTNEREşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..Eşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..
Pakdemirli: Yeni dönemde 2 milyon hektar alan sulamaya açılacakPakdemirli: Yeni dönemde 2 milyon hektar alan sulamaya açılacak
Tamire getirilen telefonun bataryası patladıTamire getirilen telefonun bataryası patladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Korkunç olay! Aracını ateşe verdi sonra köprüden atladı

Korkunç olay! Aracını ateşe verdi sonra köprüden atladı

Güldür Güldür oyuncusu Polisleri darp etmişti! İstenilen ceza belli oldu

Güldür Güldür oyuncusu Polisleri darp etmişti! İstenilen ceza belli oldu

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En acı kaza! Fren yerine gaza basınca kızını ezdi

En acı kaza! Fren yerine gaza basınca kızını ezdi

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den önemli uyarı! Kuvvetli geliyor

9 yaşındaki çocuk inşaat çukuruna düştü

9 yaşındaki çocuk inşaat çukuruna düştü

İBB'den Meral Akşener'e yanıt

İBB'den Meral Akşener'e yanıt

Sakarya'daki çatışma sonrası hastanede yaşanan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

4 kişi ölmüş, 2 polis yaralanmıştı! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Tunceli'de öldürdüğü kadının cenazesine de katılan zanlı tutuklandı

Kan donduran olay! Cinayeti işledikten sonra yaptığı pes dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.