Maaşlarını alamayan fabrika işçileri grev yapıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde maaşlarını alamadıklarını iddia eden fabrika işçilerinin iş bırakma eylemi sürüyor.

Bir tekstil fabrikasında 3 vardiya olarak çalışan yaklaşık 600 işçi, uzun süredir maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle geçtiğimiz perşembe gününden bu yana iş bırakma eylemi yapıyor. Sabah fabrikaya gelen işçiler, kart bastıktan sonra fabrika bahçesinde toplanıp işbaşı yapmayarak işverenden maaşlarının yatırılmasını talep ediyor. İki aydır maaş alamadıklarını iddia eden fabrika çalışanları alacaklarının tamamı yatırılmadan işbaşı yapmayacaklarını söyledi.

Fabrika çalışanlarından Osman Demirkol, “Yaklaşık bir yıldır maaş ödemelerinde sıkıntılar yaşıyoruz. İki aydır da elimize bir kuruş para geçmiyor. Hepimizin geçindirmek zorunda olduğu bir ailesi var. Bu mübarek Ramazan ayında neler çektiğimizi kimse bilmiyor. Gelen bayram. Bizden çalışmaya devam etmemiz isteniyor ancak ortada para yok. Biz de çalışanlar olarak ortak karar alarak maaşlarımızın tamamı yatırılana kadar işbaşı yapmama kararı aldık. Biz işveren için her türlü fedakarlığı gösterdik göstermeye de razıyız. Ancak maaşlarımızı almadan çalışmamaya kararlıyız” dedi.



