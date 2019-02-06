Maaşlarını alamayan işçiler Kaymakam Keçeli’den destek istedi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya firmasında çalışan yaklaşık 50 işçi, 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli’den yardım istedi.

Çaycuma ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışan 50 işçi çıkışları verildiği ve haklarını alamadıkları gerekçesiyle Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli ile görüşmek istedi. Kaymakamlık binasında Kaymakam Keçeli’nin olmaması nedeniyle işçiler bina önünde mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Burada 3 aydır maaş alamadıklarını ifade eden işçiler “Dün itibariyle çıkış yapıldı. İşveren ‘Bizim size verecek işimiz yok. Herkesin çıkışını yapıyoruz’ dedi. Bugün sabah fabrikaya gittik. Hiç kimsenin çıkış belgelerini vermediler. O işler öyle olmuyormuş, dediler. SGK’da duyduk ki verilen çıkışları gelip geri alıyorlarmış. İstiyorlar ki işçiler kendileri çıksın. Ya da 3 gün sonra işe gelmediğimizden dolayı tebligat çekerek haklı sebeplerimizi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.