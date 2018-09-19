Maaßen İçişleri Bakanlığı'nda güvenlikten sorumlu olacak

Chemnitz’teki yabancı karşıtı protesto gösterileriyle ilgili yaptığı açıklamalarının ardından Almanya'nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı başkanlığından alınan Hans-Georg Maaßen’ın yeni görev yeri belli oldu. İçişleri Bakanlığında müsteşar olarak görev yapacak Maaßen, güvenlikten sorumlu olacak, ancak eski kurumundan sorumlu olmayacak.

Maaßen’ın Salı akşamı açıklanan Anayasayı Koruma Teşkilatı başkanlığından el çektirildiği haberinin ardından Çarşamba günü gazetecilerin karşısına geçen Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Maaßen’ın Federal Polis Teşkilatı, siber ve bilgi güvenliği ile kamu güvenliğinden sorumlu olacağını belirtti. Seehofer, Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın Maaßen’ın yetki alanı içerisinde olmayacağını ifade etti.

"Klasik bir memur”

Maaßen hakkında "O, nereye yerleştirilirse oradaki görevi yerine getiren klasik bir memur” tanımlamasını yapan İçişleri Bakanı, Maaßen’ın yerine kimin getirileceğinin belli olmadığını söyledi. Teşkilatın yeni başkanı belirlenene kadar Maaßen’ın bu görevde kalacağını ifade eden Seehofer, "Almanya Federal Cumhuriyeti'ndeki güvenlik durumu nedeniyle bu, zaruri” dedi.