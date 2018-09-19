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Maaßen İçişleri Bakanlığı'nda güvenlikten sorumlu olacak

19.09.2018 18:11 | Son Güncelleme

Chemnitz’teki aşırı sağcı gösterilerle ilgili açıklamaları nedeniyle Anayasayı Koruma Teşkilatı başkanlığından alınan Maaßen, İçişleri Bakanlığı'nda polis, bilgi ve kamu güvenliğinden sorumlu müsteşar olacak.

Maaßen İçişleri Bakanlığı'nda güvenlikten sorumlu olacak

Chemnitz’teki yabancı karşıtı protesto gösterileriyle ilgili yaptığı açıklamalarının ardından Almanya'nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı başkanlığından alınan Hans-Georg Maaßen’ın yeni görev yeri belli oldu. İçişleri Bakanlığında müsteşar olarak görev yapacak Maaßen, güvenlikten sorumlu olacak, ancak eski kurumundan sorumlu olmayacak.

Maaßen’ın Salı akşamı açıklanan Anayasayı Koruma Teşkilatı başkanlığından el çektirildiği haberinin ardından Çarşamba günü gazetecilerin karşısına geçen Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Maaßen’ın Federal Polis Teşkilatı, siber ve bilgi güvenliği ile kamu güvenliğinden sorumlu olacağını belirtti. Seehofer, Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın Maaßen’ın yetki alanı içerisinde olmayacağını ifade etti.

"Klasik bir memur”

Maaßen hakkında "O, nereye yerleştirilirse oradaki görevi yerine getiren klasik bir memur” tanımlamasını yapan İçişleri Bakanı, Maaßen’ın yerine kimin getirileceğinin belli olmadığını söyledi. Teşkilatın yeni başkanı belirlenene kadar Maaßen’ın bu görevde kalacağını ifade eden Seehofer, "Almanya Federal Cumhuriyeti'ndeki güvenlik durumu nedeniyle bu, zaruri” dedi.

Seehofer, İçişleri Bakanlığı’nda Anayasayı Koruma Teşkilatı’nı denetleme görevinden sorumlu olacak kişinin bakanlık müsteşarı Hans-Georg Engelke olduğunu söyledi. Maaßen’ın gelmesiyle İçişleri Bakanlığında yeni bir müsteşarlık pozisyonunun açılmayacağını kaydeden Seehofer, bakanlıkta imardan sorumlu müsteşar olan 55 yaşındaki Gunther Adler’in geçici olarak emekliliğe ayrılacağını belirtti.

SPD’li müsteşar geçici olarak emekliliğe ayrılıyor

Ancak Adler’in geçici olarak emekliliğe ayrılmasının, koalisyon ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'de (SPD) rahatsızlık yaratacağı tahmin ediliyor. SPD'li olan ve inşaat konusunda uzun bir deneyime sahip Müsteşar Adler, şu ana kadar İçişleri Bakanlığında şehir planlama, konut ve imar konularından sorumluydu. Basın toplantısında Adler'in yaptığı işleri takdir ettiğini belirten Seehofer, kararın koalisyon hükümet ortaklarından Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, SPD Genel Başkanı Andrea Nahles ile birlikte yaptıkları toplantıda alındığını belirtti.

Seehofer, Maaßen’ın yerine Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başına kimin geçeceğini bu toplantıda konuşmadıklarını söyledi.

Maaßen’ın Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başından alınıp daha yüksek maaşla İçişleri Bakanlığına getirilmesine dair eleştirileri reddeden Seehofer, Maaßen’ı görevden alma fikrinin kendisine ait olmadığını, kendisine kalsa Maaßen’ın Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başında kalması gerektiğini, alınan kararın koalisyon hükümetini oluşturan partilerin liderleriyle uzlaşılarak alınan bir karar olduğunu ifade etti. Seehofer, koalisyon ortaklarının kurumun yöneticisi olarak Maaßen'a güvenlerinin kalmadığını ifade etti.

Ne olmuştu?

26 Ağustos'ta Almanya'nın Chemnitz kentinde 35 yaşındaki Küba kökenli Alman vatandaşı Daniel H. Bıçaklanarak öldürülmüştü. Katil zanlısı olarak Iraklı ve Suriyeli iki sığınmacının gözaltına alınmasının ardından kentte aşırı sağ ile sağ popülist grupların organize ettiği ırkçı protesto gösterileri olmuştu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde gösterilerde protestoculardan bazılarının yabancıları kovaladığı görülüyordu. Maaßen, Chemnitz'teki olaylar sırasında yabancılara "sürek avı" yapıldığına dair ellerinde sağlam bilgi olmadığını söylemiş ve İçişleri Bakanı Seehofer de iç istihbarat başkanına güveninin tam olduğunu açıklamıştı. Alman ZDF televizyon kanalı ise bir polis raporuna dayandırdığı haberinde ellerinde taşlar bulunan 100 kadar yüzü maskeli sağcının "yabancı avına” çıktığını aktarmıştı.

dpa,DW/DÇÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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