Maas'tan ABD'ye: Yaptırım tehdidi yanlış yol

Lavrov da, yaptırımların uluslararası hukukun ihlali olacağını kaydetti.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas koronavirüs pandemisinin başlangıcından beri ilk kez Rusya'yı ziyaret etti. Heiko Maas, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da bir araya geldi. Güncel gelişmeler ile ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, her iki bakan da Kuzey Akım 2 boru hattı nedeniyle ABD’nin yaptırım tehditlerine tepki gösterdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ABD'nin Kuzey Akım 2 boru hattı ile ilgili tehditlerine ilişkin olarak, “Hiçbir ülkenin Avrupa Birliği’ne enerji politikalarını dikte ettirmeye hakkı yok ve hiçbir ülke bunu başaramaz” diye konuştu. Maas “Müttefikler arasında yaptırım tehditlerinin kesinlikle yanlış yol” olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da, yaptırım uygulamanın uluslararası hukuku ihlal edeceğini Rusya’nın açıkça dile getirdiğini vurguladı. Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin tamamlanması gerektiğinin altını çizen Lavrov, bunun yakın zamanda gerçekleşeceğini ifade etti.