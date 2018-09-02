HABER

Maas’tan Alman Vatandaşlarına: ‘Irkçılıkla Savaşma Konusunda Çok Tembeller’

02.09.2018 19:10 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Almanların konu ırkçılıkla ve demokrasi için savaşmaya geldiğinde çok tembel olduğunu söyledi

Maas’tan Alman Vatandaşlarına: ‘Irkçılıkla Savaşma Konusunda Çok Tembeller’

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Almanların konu ırkçılıkla ve demokrasi için savaşmaya geldiğinde çok tembel olduğunu söyledi.

Maas bu açıklamayı Bild am Sonntag gazetesine Cumartesi günü aşırı sağcı 4500 kişinin Chemnitz’deki gösterisinin ardından yaptı.

Maas,”silkelenip konuşmalıyız” dedi ve “Bizim neslimize özgürlük, hukukun üstünlüğü ve demokrasi hediye diye verildi. Bizler onun için savaşmadık şimdi onu çok garanti görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcıların Cumartesi günkü gösterisine karşılık yaklaşık 4 bin sol görüşlü kişi de bir gösteri düzenlemişti. Karşılıklı gösteriler sırasında 1800 polis görev yapmıştı.

Gösteriler sırasında çıkan olaylarda aralarında 3 polisin de bulunduğu 18 kişi yaralanmıştı.

Gösterilerin sona ermesinin ardından küçük gruplar arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Chemnitz kentinde bir Alman vatandaşının öldürülmesinin ardından cinayetle ilgili olarak Irak ve Suriyeli oldukları belirtilen iki göçmenin tutuklanması üzerine aşırı sağcılar gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Almanya’da aşırı sağ Başbakan Angele Merkel’i savaş bölgesi ülkelerden yüzbinlerce sığınmacıyı ülkeye almakla suçluyor.

PARTNERGünde 1 tane yiyen 300 dolar kazanacak!Günde 1 tane yiyen 300 dolar kazanacak!
Hindistan'da korkunç olay! Her şey inşaat kazısında ortaya çıktıHindistan'da korkunç olay! Her şey inşaat kazısında ortaya çıktı
Afganistan’daki NATO Gücünün Komutanı DeğiştiAfganistan’daki NATO Gücünün Komutanı Değişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi

Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hindistan'da korkunç olay! Her şey inşaat kazısında ortaya çıktı

Hindistan'da korkunç olay! Her şey inşaat kazısında ortaya çıktı

İsrail basınından çok tartışılacak iddia! ABD'nin yaptığı teklifi açıkladı

İsrail basınından çok tartışılacak iddia! ABD'nin yaptığı teklifi açıkladı

Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi

Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi

ABD'nin İdlib'de diplomatik çözüm çabaları 'sonuç vermiyor'

ABD'nin İdlib'de diplomatik çözüm çabaları 'sonuç vermiyor'

Myanmarlı yetkililer 'hayalet geminin' sırrını çözdü

Myanmarlı yetkililer 'hayalet geminin' sırrını çözdü

Ünlü hava durumu sunucusu Chelsea Ambriz meslektaşının kafasını kırdı

Ünlü hava durumu sunucusu Chelsea Ambriz meslektaşının kafasını kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.