Maas’tan Alman Vatandaşlarına: ‘Irkçılıkla Savaşma Konusunda Çok Tembeller’

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Almanların konu ırkçılıkla ve demokrasi için savaşmaya geldiğinde çok tembel olduğunu söyledi.

Maas bu açıklamayı Bild am Sonntag gazetesine Cumartesi günü aşırı sağcı 4500 kişinin Chemnitz’deki gösterisinin ardından yaptı.

Maas,”silkelenip konuşmalıyız” dedi ve “Bizim neslimize özgürlük, hukukun üstünlüğü ve demokrasi hediye diye verildi. Bizler onun için savaşmadık şimdi onu çok garanti görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcıların Cumartesi günkü gösterisine karşılık yaklaşık 4 bin sol görüşlü kişi de bir gösteri düzenlemişti. Karşılıklı gösteriler sırasında 1800 polis görev yapmıştı.

Gösteriler sırasında çıkan olaylarda aralarında 3 polisin de bulunduğu 18 kişi yaralanmıştı.

Gösterilerin sona ermesinin ardından küçük gruplar arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Chemnitz kentinde bir Alman vatandaşının öldürülmesinin ardından cinayetle ilgili olarak Irak ve Suriyeli oldukları belirtilen iki göçmenin tutuklanması üzerine aşırı sağcılar gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Almanya’da aşırı sağ Başbakan Angele Merkel’i savaş bölgesi ülkelerden yüzbinlerce sığınmacıyı ülkeye almakla suçluyor.

