Maas'tan Ankara ve Atina'ya "doğrudan görüşme" çağrısı

AB'nin Dönem Başkanı Almanya Doğu Akdeniz’de sismik araştırmalar nedeniyle Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliğin dinmesi için arabuluculuk yapıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bugün önce Atina ardından ise Ankara'yı ziyaret edecek. Maas Yunan ve Türk mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşerek, Akdeniz'deki gerilimin bir çatışmaya dönüşmemesi için arabuluculuk edecek.

Alman Dışişleri Bakanlığı Maas’ın Atina ve Ankara ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklama Maas’ın ziyaretle ilgili görüşlerine yer verildi. Açıklamada Maas, "Türkiye ve Yunanistan NATO müttefiklerimiz. Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama faaliyetleriyle ilgili tartışmalı konular sadece devletler hukuk temelinde ve birlikte içten diyalogla çözülebilir. Gerginlikler sadece Türkiye ile AB arasındaki ilişkiyi sıkıntıya sokmakla kalmıyor. Gerginliğin tırmanması bütün taraflara sadece zarar verir, özellikle de bölgedeki taraflara" dedi.

"Diyalog penceri açık kalmalı"

Yunanistan’la Türkiye arasındaki diyalog penceresinin açık kalmaya devam etmesi, kapanmaması gerektiğini vurgulayan Maas, "Bunun için yeni provokasyonlar yerine gerginliğin dindirilmesine dönük adımlara ve doğrudan görüşmelerin başlamasına ihtiyacımız var. Bunu elimizden geldiğince desteklemek istiyoruz" dedi.