Maas burada kararların oy çokluğuyla alınmasını önerdi.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman hükümetine bağlı bir yüksek öğrenim kuruluşu olan Federal Güvenlik Politikası Akademisi'nin düzenlediği 2018 Alman Güvenlik Politikası Forumu’nda bir konuşma yaptı.

"Yeni bir dünya düzeninde Almanya ve Avrupa'nın daha fazla sorumluluk alması gerekiyor" diyen Maas, "Bizden beklentiler yüksek" diye konuştu. Almanya'nın bu sorumluluğun gerektirdiği sivil ve askeri enstrümanları Avrupalı ortaklarıyla birlikte daha da geliştirmesi gerektiğini savunan Maas, ortak bir Avrupa Birliği (AB) dış politikası için bir "Avrupa Güvenlik Konseyi" oluşturulmasını önerdi.

Maas, "Bu tarz bir formatta, rotasyonla değişen üyelerden oluşan, AB'nin tümünü temsil edebilecek, daha küçük bir çevrede güncel krizlerin çözümü için daha hızlı ve daha yoğun çalışabiliriz" dedi. "Ancak bu tarz bir kurum oybirliği prensibinden vazgeçmeden sahip olduğumuz sorunları çözemez" diyen Maas, söz konusu konseyin oy çokluğu karar alabilmesi gerektiğini belirtti.