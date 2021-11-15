Maas'tan Belarus'a yeni yaptırım tehdidi

Lukaşenko ise göçmenlerin ülkelerine dönmeyi kabul etmediklerini dile getirdi.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, sistematik bir biçimde göçmenleri Avrupa Birliği (AB) ülkelerine göndermekle suçlanan Belarus'a karşı yeni AB yaptırımlarının yolda olduğunu ifade etti. Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Maas, "Yaptırım sarmalının sonuna gelmemize daha çok var" dedi. Bakan Maas ayrıca, Belarus-Polonya sınırındaki durumun "ne yazık ki daha iyiye değil, tersine kötüye gittiğini" ifade etti.

AB'ye üye ülkelerin dışişleri bakanlarının bir araya geldiği toplantıda, göçmenlerin Polonya sınırına ulaşmasına yardımcı olan Belaruslu yetkililere yönelik yeni yaptırımlar da ele alınıyor. Heiko Maas, bunun yanı sıra Belarus'a yönelik yeni ekonomik yaptırımların da hala gündemde olduğunu dile getirdi.

Havayolu şirketlerine bir uyarı daha

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, göçmenleri Belarus'a taşıyan havayolu şirketlerini de bir kez daha uyararak; bu şirketlerin "Belarus yönetimi tarafından organize edilen insan kaçakçılığına" katkı sağlamaya devam etmeleri durumunda, AB hava sahasında uçma ve AB havalimanlarına iniş/kalkış izinlerinin iptal edilebileceğini vurguladı. Maas bu konuda, AB'nin ricası üzerine Türk Hava Yolları'nın (THY) tutumunu değiştirmesini de örnek olarak gösterdi.

Lukaşenko: Dönmek istemiyorlar

Ortadoğu'nun farklı ülkelerinden göçmenleri sistematik ve organize bir şekilde Polonya sınırına yığmakla suçlanan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ise yaptığı açıklamada, hükümetin sınır hattındaki göçmenleri ülkelerine dönmeleri için ikna etmeye çalıştığını ancak söz konusu göçmenlerin dönmek istemediğini ifade etti.

Ülkesinin resmi haber ajansı Belta'ya konuşan Lukaşenko, "İnsanları, evlerine dönmeleri için ikna çabalarımız faal bir şekilde devam ediyor ancak kimse bunu kabul etmiyor" dedi. Lukaşenko ayrıca, ülkesinin Polonya ile bir "sınır çatışması" yaşamak istemediğini dile getirerek, "bu bizim için tamamen zararlı olur" söyleminde bulundu.

Irak, vatandaşlarının dönüşü için uçak kaldırıyor

Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler arasında çok sayıda vatandaşı bulunan Irak devleti, söz konusu kişilerin ülkeye dönmesi için uçak seferlerine başlıyor. Irak Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed el Sahaf, ülkeye dönmek isteyen vatandaşlarının, gönüllülük esasına uygun olarak Perşembe gününden itibaren Irak'tan gönderilecek uçaklarla bunu gerçekleştirebileceğini bildirdi.

Binlerce insan hala dondurucu soğukta bekliyor

Bu arada, farklı Ortadoğu ülkelerinden aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu, binlerce göçmenin Belarus-Polonya sınırındaki ormanlık alanda bekleyişi devam ediyor. Özellikle geceleri soğuk havanın etkili olduğu bölgede insanlar yaktıkları ateşlerle ısınmaya çalışıyor.

Reuters,AFP / ET,AÜ

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