Maas'tan Çavuşoğlu'na tutuklu avukat tepkisi: Anlam veremiyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Japonya'daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Görüşmede Maas Çavuşoğlu'na, Ankara'daki Alman büyükelçiliğine hukuki danışmanlık hizmeti veren Türk avukat Yılmaz S.'nin tutuklanmasına ilişkin endişelerini iletti. Almanya'nın söz konusu avukatın tutuklanma nedenini anlayamadığını belirten Maas, "Ona bir kez daha gerçekten buna anlam veremediğimizi söyledim" dedi. Alman bakan, Türkiye'deki diğer birçok tutuklama gibi bu kararın da "anlaşılmaz" olduğunu belirtti.

Maas, Çavuşoğlu'nun ise konuyla yargı makamlarının ilgilendiğini söylediğini aktardı. Almanya-Türkiye ilişkilerini "zor" diye tanımlayan Maas, "Buna karşın birbirimizle diyalog hâlinde olmalıyız" ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Japonya'da yaptığı ilk açıklamada, soruna "hızlı bir çözüm” bulunması gerektiğini belirterek avukat Yılmaz S.'nin tutuklanmasının "hiçbir şekilde kabul edilemez” olduğunu söylemişti.