Maas'tan ırkçılığa karşı küresel mücadele çağrısı

Maas nefretin "tüm dünyanın acısını çektiği bir hastalık" olduğuna dikkat çekti.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen 43'üncü oturumunda bir konuşma yaptı. Nefret ve ırkçılığın Hanau’da bir aşırı sağcının şiddet eyleminde yeniden ölümcül yüzünü gösterdiğini belirten Maas ırkçılığa karşı küresel mücadele çağrısı yaptı.

Konseyi insan haklarını korumaya davet eden Maas, nefretin insanlık kadar eski olduğunu söyledi. Nefretin insan haklarına yönelik tehditler arasında bertaraf edilmesi en zor olan tehdit olduğunu belirten Maas "Farklı görünüme sahip olan, farklı yaşayan, farklı seven insanlara yönelik nefret. Farklı düşünen ya da bir başka tanrıya inanan insanlara yönelik nefret" diye konuştu.

Nefretin "tüm dünyanın acısını çektiği bir hastalık" olduğunu söyleyen Maas bu hastalığa karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

İnsan haklarının hayata geçirilmesinde "rahatsızlık verici geriye gidişler" olduğunu belirten Maas "İnsan hakları sürekli daha fazla baskı altında" diye konuştu.