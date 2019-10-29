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Maas'tan Mısır'a insan hakları uyarısı

29.10.2019 23:43 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Mısır'da Devlet Başkanı Sisi'yi insan hakları ihlallerine karşı uyardı.

Maas'tan Mısır'a insan hakları uyarısı

Maas, "İnsanlara özgürlüğün havasını teneffüs ettirin" dedi.Resmi bir ziyaret için Mısır'a giden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kahire'de insan haklarına vurgu yaptı.

Maas, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi ile görüşmesinde hükümetin göstericilere yönelik sert tutumuna istinaden, "İnsanlara belli hukuki standartları uygulayarak özgürlüğün havasını teneffüs ettirmek Mısır'ın çıkarına olacaktır" dedi.

Tüm aksi uygulamaların sorunların çözümüne katkı sunmayacağını vurgulayan Maas, "Bunun dışındakiler, kısa süre önce Mısır'da yaşadıklarımız gibi, huzursuzluğa neden olur" ifadesini kullandı.

Eylül ayında başta başkent Kahire olmak üzere bazı kentlerde, yoğun engelleme girişimlerine rağmen hükümet aleyhine kitlesel gösteriler düzenlenmişti. Göstericiler Sisi'nin istifasını talep etmişlerdi.

İnsan hakları örgütü Mısır Haklar ve Özgürlükler Komisyonu (ECRF) Eylül ayındaki gösterilere katılan 4 bin 300'den fazla kişinin gözaltına alındığını, bin kadar göstericinin de savcılık soruşturmasına tabi tutulduğunu açıkladı. Mısır hükümeti ise gözaltına alınanların sayıları hakkında şimdiye kadar bir açıklama yapmadı.

Dört yıl aradan sonra ilk ziyaret

Dört yıl aradan sonra Mısır'a giden ilk Almanya Dışişleri Bakanı olan Maas, Sisi ile yaklaşık bir buçuk saat görüştü. Maas görüşmede, insan hakları ihlallerine yönelik eleştirilerinin yanısıra Mısır'ın bölgedeki istikrarın yeniden sağlanabilmesi için "önemli bir partner" olduğuna da vurgu yaptı.

İnsan hakları ihlalleri izleme örgütü Human Rights Watch'ın gözlemlerine göre Sisi'nin iktidara geldiği 2014 yılından bu yana 60 binden fazla kişi siyasi nedenlerden dolayı tutuklandı. Avrupa Parlamentosu insan hakları ihlalleri nedeniyle Mısır'ı sert şekilde kınadığını açıklarken, Avrupa Birliği ile ilişkilerinin de geniş ve kapsamlı olarak gözden geçirilmesini talep etti. Ayrıca Mısır'a yapılan maddi yardımların da "ciddi şekilde" gözden geçirilmesi istendi.

Silah satışında kısıtlama mesajı

Maas ve Sisi görüşmesinde ele alınan konular arasında Almaya'dan Mısır'a yapılan silah ve savunma ihracatı da yer aldı. Mısır, Macaristan'ın ardından Almanya'nın en fazla silah satışı yaptığı ülke. Alman hükümeti Mısır'a 30 Temmuz 2019'a kadar 802 milyon euro değerinde silah satışına onay vermişti.

Maas, Mısır'daki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, bundan sonraki silah ihracatında kısıtlamaya gidilebileceği mesajını verdi. Federal hükümet yakın zamanda silah ihracatını belirleyen kuralları güncellemişti. Buna göre savaş ve diğer silahların ihraç edileceği ve kullanılacağı ülkelerdeki insan hakları ihlalleri dikkate alınacak.

Sisi, 19 Kasım'da Afrika Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya gelecek. Kuzey Afrika ziyaretine çıkan Maas'ın Mısır'dan önceki durakları Libya ve Tunus'tu.

dpa/TY, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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