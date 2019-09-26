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Maas'tan Trump'a üstü kapalı eleştiri

26.09.2019 11:08 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, küresel sorunların çözümü için çok taraflı iş birliğinin vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda bir konuşma yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın savunduğu çizgiyi üstü kapalı eleştirerek, uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı. "Sürdürülebilir dış politika çok taraflı dış politikadır" ifadesini kullanan Maas, iklim sorunu gibi insanlığın önündeki büyük problemlerin ancak birlikte çözülebileceğini dile getirdi.

Uluslararası siyasette egoistçe tavır takınmanın mantığını da eleştiren Maas, bu bakış açısının, sonuçta herkesin herkese karşı olacağı bir dünya anlamına geleceğini vurguladı. "Oysa geleceğe dair büyük sorunların hiçbiri sadece bir ülke tarafından çözülemez" diyen Almanya Dışişleri Bakanı, "Küreselleşmeye, dijitalleşmeye, göçe ve insan eliyle değişen iklim koşullarına ancak birlikte çare üretebiliriz" söyleminde bulundu.

Dış politikanın sürdürülebilir olması için çatışmaların kalıcı çözüme odaklanması gerektiğini belirten Maas, ülkesini seven bir kişinin iş birliğine önem vermesinin şart olduğunu, tüm insanlık adına ortak bir geleceğin ancak böyle inşa edilebileceğini dile getirdi. Heiko Maas bu sözleri ile yine BM Genel Kurulu’nda konuşan ve küreselleşmeyi eleştirerek, devlet ve hükümet başkanlarının, kendi ülkelerinin çıkarlarını unuttuğunu savunan ABD Başkanı Trump’tan farklı bir tavır ortaya koydu. Trump söz konusu konuşmasında ayrıca, "Gelecek küreselleşmecilerin değil, gelecek vatanseverlerindir" demişti.

Washington-Tahran gerginliği

BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında İran krizine de değinen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bir kez daha Washington ile Tahran'a diyalog çağrısında bulundu. Krizin yumuşaması için tek çarenin bu iki ülke arasında yapılacak ikili görüşmeler olduğunu belirten Maas, İran yönetiminden de olası bir görüşme için gerçekçi olmayan koşulları öne sürmemesini istedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, daha önce Genel Kurul’da yaptığı konuşmada ABD ile bir görüşmenin ancak bu ülkenin İran aleyhine yürürlüğe koyduğu yaptırımları kaldırması ile mümkün olacağını ifade etmiş ve Trump ile bir "hatıra fotoğrafı" içinde yer almayı da müzakerelerin başında değil, sadece sonunda kabul edebileceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Trump ise İran’ın ekonomik yaptırımların kaldırılması talebini reddediyor. Ayrıca son olarak İran hükümetinde yer alan isimlerin ve ailelerinin ABD’ye girişine kısıtlama getiren düzenlemeyi de onaylayan Başkan Trump, dün bu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bir kez daha İran'ın "terör destekçisi" olduğunu ifade etmişti.

AFP / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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