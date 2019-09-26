Maas'tan Trump'a üstü kapalı eleştiri

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda bir konuşma yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın savunduğu çizgiyi üstü kapalı eleştirerek, uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı. "Sürdürülebilir dış politika çok taraflı dış politikadır" ifadesini kullanan Maas, iklim sorunu gibi insanlığın önündeki büyük problemlerin ancak birlikte çözülebileceğini dile getirdi.

Uluslararası siyasette egoistçe tavır takınmanın mantığını da eleştiren Maas, bu bakış açısının, sonuçta herkesin herkese karşı olacağı bir dünya anlamına geleceğini vurguladı. "Oysa geleceğe dair büyük sorunların hiçbiri sadece bir ülke tarafından çözülemez" diyen Almanya Dışişleri Bakanı, "Küreselleşmeye, dijitalleşmeye, göçe ve insan eliyle değişen iklim koşullarına ancak birlikte çare üretebiliriz" söyleminde bulundu.

Dış politikanın sürdürülebilir olması için çatışmaların kalıcı çözüme odaklanması gerektiğini belirten Maas, ülkesini seven bir kişinin iş birliğine önem vermesinin şart olduğunu, tüm insanlık adına ortak bir geleceğin ancak böyle inşa edilebileceğini dile getirdi. Heiko Maas bu sözleri ile yine BM Genel Kurulu’nda konuşan ve küreselleşmeyi eleştirerek, devlet ve hükümet başkanlarının, kendi ülkelerinin çıkarlarını unuttuğunu savunan ABD Başkanı Trump’tan farklı bir tavır ortaya koydu. Trump söz konusu konuşmasında ayrıca, "Gelecek küreselleşmecilerin değil, gelecek vatanseverlerindir" demişti.