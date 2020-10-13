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Maas'tan Türkiye'ye "oyuna son ver" çağrısı

13.10.2020 18:00 | Son Güncelleme

Lefkoşa'da temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de "gerginlik ve yumuşama politikası arasındaki oyuna" son verme çağrısında bulundu.

Maas'tan Türkiye'ye "oyuna son ver" çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle, Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin (AB) güvenini sarsmakla suçlarken, AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne tam destek mesajı verdi.

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Lefkoşa'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Maas, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Önceden planlandığı gibi Türkiye'ye de gitmek yerine sadece Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ı ziyaret etme kararı aldığını ifade eden Maas, Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'e yeniden gönderilmesinin "güven oluşturucu önlemlerle ters düştüğü" değerlendirmesinde bulundu. Maas, Oruç Reis'in yeniden keşif faaliyetlerine başlaması halinde, bunun gerilimin giderilmesi yönünde gösterilen çabalar ve Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler açısından "ciddi bir darbe" olacağını ifade etti.

Bakan Maas, Türkiye destekli Kuzey Kıbrıs yönetiminin Birleşmiş Milletler denetimindeki Kapalı Maraş'ı sivil kullanıma açmasını da "tamamen gereksiz, provokasyon içeren bir adım" olarak değerlendirdi. Maas, Türkiye'nin "gerginlik ve yumuşama politikası arasındaki oyuna" son vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kıbrıs ve Yunanistan'a tam destek

Alman hükümetinin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın Türkiye nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını anladığını belirten Maas, "Almanya ve Avrupa Birliği, dayanışma içinde Kıbrıs ve Yunanistan'ın yanındadır" ifadesini kullandı.

Türkiye ile yaşanan gerilimde "itidalli olma" çağrısında bulunan Maas, Ankara'nın Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerine verilecek tepkinin "AB ve bütün üye devletlerin çıkarları ile uyumlu" olması gerektiğini ifade etti.

Doğu Akdeniz'de tartışma yaratan meselelerin "sadece bütün taraflar arasındaki doğrudan diyalog" ile çözülebileceğine inandığını vurgulayan Maas, bu görüşmeler için gereken şartları sağlamanın ve "tek taraflı gerilimi tırmandırmayı" bırakmanın Türkiye'ye bağlı olduğunu kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Güney Kıbrıs'taki temaslarının ardından Yunanistan'ın başkenti Atina'da Başbakan Kiryakos Mitsotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmelerde bulunacak.

Reuters,AFP,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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