Maas'tan Türkiye'ye "oyuna son ver" çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle, Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin (AB) güvenini sarsmakla suçlarken, AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne tam destek mesajı verdi.

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Lefkoşa'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Maas, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Önceden planlandığı gibi Türkiye'ye de gitmek yerine sadece Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ı ziyaret etme kararı aldığını ifade eden Maas, Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'e yeniden gönderilmesinin "güven oluşturucu önlemlerle ters düştüğü" değerlendirmesinde bulundu. Maas, Oruç Reis'in yeniden keşif faaliyetlerine başlaması halinde, bunun gerilimin giderilmesi yönünde gösterilen çabalar ve Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler açısından "ciddi bir darbe" olacağını ifade etti.

Bakan Maas, Türkiye destekli Kuzey Kıbrıs yönetiminin Birleşmiş Milletler denetimindeki Kapalı Maraş'ı sivil kullanıma açmasını da "tamamen gereksiz, provokasyon içeren bir adım" olarak değerlendirdi. Maas, Türkiye'nin "gerginlik ve yumuşama politikası arasındaki oyuna" son vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.