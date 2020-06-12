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Mabel Matiz: Diş çekmeyi özlüyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 16:52 | Son Güncelleme

İkinci mesleği diş hekimliği olan Mabel Matiz, katıldığı yayında işine duyduğu özlemi dile getirdi.

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, “Diş çekmeyi özlüyorum açıkçası. Bırakalı 10 yıl oldu. Dönmek istesem bile kısa bir oryantasyon sürecine ihtiyacım var” dedi.

MABEL MATİZ KİMDİR?

Mabel Matiz, 31 Ağustos 1985 tarihinde Mersin'in Erdemli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Gerçek adı Fatih Karaca'dır. Mabel adını Kumral Ada Mavi Tuna adlı romanda yer alan Tuna karakterinin takma adından alır. Matiz ise, müziğini en iyi tanımladığına inanarak adına eklediği ve «çok sarhoş, düşkün kimse» anlamlarına gelen eski Yunanca kökenli argo bir kelimedir.

Mabel, çocukluğunu ve ilk gençlik yıllarını, Erdemli'de geçirmiştir. İlkokulu Tömük Dr. Mustafa Erden İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Erdemli Anadolu Lisesi'nde tamamlamış; 2003'te üniversite eğitimi için İstanbul'a yerleşerek 2008'de İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2011 ‘de İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans bölümüne girmiş ve 2014’te eğitimini yarıda bırakmıştır.

Lise ve üniversite yıllarında kısa süreli gitar ve şan dersleri almış, üniversitede ilk müzik çalışmaları sayılabilecek birkaç cover grubu denemesinden sonra kendi içine dönerek kendi şarkılarını yazmaya ve daha sonradan adını duyuracağı ilk kişisel ev kayıtlarını almaya başlamıştır. 2008'den bugüne, gitar vokal ağırlıklı kaydettiği şarkılarını ve cover demolarını kişisel web sitesi üzerinden anonim olarak yayınlamıştır.

Mabel Matiz, ilk albümü Mabel Matiz'i 11 Mayıs 2011‘de piyasaya sürmüş ve bu albümden 5 şarkıya klip çekmiştir. Mabel Matiz, aynı zamanda Teoman, Göksel, Ceyl'an Ertem gibi sanatçıların albümlerinde söz yazarı ve besteci olarak da bulunmuştur. 5 Ocak 2013'te 2. albümü Yaşım Çocuk'u yayınlamıştır.

13 Şubat 2015 tarihinde ise Can Güngör prodüktörlüğünde kaydettiği 3. albümü olan Gök Nerede'yi yayınlamıştır. Mabel Matiz'in dördüncü stüdyo albümü Maya, 20 Haziran 2018'de Doğan Music Company ve Zoom Music tarafından yayımlandı. Mabel Matiz, 1.72 metre boyunda, 63 kilo ve Başak burcudur.

Ünlülerin gerçek meslekleri

Şener Şen Şener Şen Muş'ta sınıf öğretmenliği yapmıştı.
Hakkı Bulut Adana Öğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra bir dönem Anadolu'nun çeşitli köşelerinde öğretmenlik yaptı.
Alexander Graham Bell Telefonu bulmadan önce sağırlar okulunda öğretmenlik yapıyordu.
Şenol Güneş Fatih Eğitim Faktütesi'nin "3”yıllık eğitim verdiği dönemlerde Türkçe Öğretmenliği bölümü mezunu olan Güneş, hem futbol hayatını sürdürdü hem de öğretmenlik yaptı.
Barack Obama Şikago Üniversitesi'nde okutmanlık yapmıştı.
Levent Ülgen - Figüranlık
Necati Şaşmaz - Turizmcilik
Orhan Edip Ertürk - Doktor
İlker Ayrık yarışmacılara 'Nuri Alço'nun aktör olmadan önce ne iş yapıyordu' sorusunu yöneltti ve 'motor ustası ile ilaç mümesilliği' şıklarını verdi.
Seçeneklerde yer alan cevaplardan doğru olanı seçmeye çalışan yarışmacılar Alço'nun eski işine motor ustası yanıtını verdi. Yanlış şıkkı seçen yarışmacılar ünlü oyuncunun eski işinin ilaç mümesilliği olduğunu öğrenenince kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Alço'nun geçmişte oynadı dizilerde 'gazozlu' sahneleri akıllara gelince stüdyoda kahkahaların yükselmesine neden oldu.
Rober Hatemo – Kuyumcu
İzzet Altınmeşe – Berber
Murat Han – Bahçıvan
Muazzez Ersoy – Tezgahtar
Murat Kekilli – Hamallık
Yaşar – Turist rehberi
Deniz Seki Güzellik uzmanı
Davut Güloğlu – Futbolcu
Mahmut Tuncer – Futbolcu
Aydın – Tekstilci
Halil Ergün – Çiftçi
Rafet El Roman – Müezzin
Candan Erçetin – Müzik öğretmeni
Tarık Akan – Cankurtaran
Tarkan Tezgahtar
Irmak Ünal - Garsonluk
Cem Yılmaz – Karikatürist
Mirkelam - Mühendis
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