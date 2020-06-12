Lise ve üniversite yıllarında kısa süreli gitar ve şan dersleri almış, üniversitede ilk müzik çalışmaları sayılabilecek birkaç cover grubu denemesinden sonra kendi içine dönerek kendi şarkılarını yazmaya ve daha sonradan adını duyuracağı ilk kişisel ev kayıtlarını almaya başlamıştır. 2008'den bugüne, gitar vokal ağırlıklı kaydettiği şarkılarını ve cover demolarını kişisel web sitesi üzerinden anonim olarak yayınlamıştır.

Mabel, çocukluğunu ve ilk gençlik yıllarını, Erdemli'de geçirmiştir. İlkokulu Tömük Dr. Mustafa Erden İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Erdemli Anadolu Lisesi'nde tamamlamış; 2003'te üniversite eğitimi için İstanbul'a yerleşerek 2008'de İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2011 ‘de İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans bölümüne girmiş ve 2014’te eğitimini yarıda bırakmıştır.

Mabel Matiz, 31 Ağustos 1985 tarihinde Mersin'in Erdemli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Gerçek adı Fatih Karaca'dır. Mabel adını Kumral Ada Mavi Tuna adlı romanda yer alan Tuna karakterinin takma adından alır. Matiz ise, müziğini en iyi tanımladığına inanarak adına eklediği ve «çok sarhoş, düşkün kimse» anlamlarına gelen eski Yunanca kökenli argo bir kelimedir.

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, “Diş çekmeyi özlüyorum açıkçası. Bırakalı 10 yıl oldu. Dönmek istesem bile kısa bir oryantasyon sürecine ihtiyacım var” dedi.

Mabel Matiz, ilk albümü Mabel Matiz'i 11 Mayıs 2011‘de piyasaya sürmüş ve bu albümden 5 şarkıya klip çekmiştir. Mabel Matiz, aynı zamanda Teoman, Göksel, Ceyl'an Ertem gibi sanatçıların albümlerinde söz yazarı ve besteci olarak da bulunmuştur. 5 Ocak 2013'te 2. albümü Yaşım Çocuk'u yayınlamıştır.

13 Şubat 2015 tarihinde ise Can Güngör prodüktörlüğünde kaydettiği 3. albümü olan Gök Nerede'yi yayınlamıştır. Mabel Matiz'in dördüncü stüdyo albümü Maya, 20 Haziran 2018'de Doğan Music Company ve Zoom Music tarafından yayımlandı. Mabel Matiz, 1.72 metre boyunda, 63 kilo ve Başak burcudur.