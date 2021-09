Mabel Matiz konserinde klasik otomobil sürprizi

Yenikapı Açıkhava Gösteri Merkezi’ndeki sezonun ilk arabalı konserinde misafirleri sürpriz bir şov bekliyor.

Etkinlik alanında bulunacak olan İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’ne üye yaklaşık 40 klasik otomobil, konser öncesi alana gelerek Yenikapı’ya renk katacak.

10 Eylül Cuma Mabel Matiz ile başlayacak olan Yenikapı Açıkhava Gösteri Merkezi arabalı konserleri; 11 Eylül Cumartesi Duman, 15 Eylül Çarşamba İkilem, 17 Eylül Cuma No 22 Riders Inn Stage, 18 Eylül Cumartesi İkiye On Kala, 22 Eylül Çarşamba Can Bonomo, 24 Eylül Cuma Yüksek Sadakat ve 25 Eylül Cumartesi Ceza ile devam edecek.