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Mabel Matiz konserinde klasik otomobil sürprizi

08.09.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de ilk olarak Kerki Solfej tarafından gerçekleştirilen arabalı konserlerin ikinci serisi 10 Eylül Cuma Yenikapı Açıkhava Gösteri Merkezi’nde başlıyor. Geçen yıl ilki gerçekleşen Tiktak’la Park Et Seyret konseri bu yıl Yenikapı’da Mabel Matiz’in muhteşem performansıyla başlayacak.

Mabel Matiz konserinde klasik otomobil sürprizi

Yenikapı Açıkhava Gösteri Merkezi’ndeki sezonun ilk arabalı konserinde misafirleri sürpriz bir şov bekliyor.

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Etkinlik alanında bulunacak olan İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’ne üye yaklaşık 40 klasik otomobil, konser öncesi alana gelerek Yenikapı’ya renk katacak.

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10 Eylül Cuma Mabel Matiz ile başlayacak olan Yenikapı Açıkhava Gösteri Merkezi arabalı konserleri; 11 Eylül Cumartesi Duman, 15 Eylül Çarşamba İkilem, 17 Eylül Cuma No 22 Riders Inn Stage, 18 Eylül Cumartesi İkiye On Kala, 22 Eylül Çarşamba Can Bonomo, 24 Eylül Cuma Yüksek Sadakat ve 25 Eylül Cumartesi Ceza ile devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Mabel Matiz
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